Подорожание электричества до 3 гривен произойдет не в мае

Последние несколько недель в сети активно обсуждают возможное удорожание электроэнергии. Все из-за новых ракетных обстрелов, уничтоживших значительную часть энергетической инфраструктуры. Например, Трипольская ТЭС уничтожена полностью, а ТЭС и ТЭЦ во многих других регионах повреждены как минимум на 50%. Энергетики уже постепенно подсчитывают убытки и говорят, что речь идет о миллиардах гривен. Также в сети иногда фиксируют недостаток напряжения. Все это может привести к новым отключениям и, конечно же, к повышению тарифов.

Тарифы точно возрастут

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что рост тарифов возможен, однако они не превысят отметку в 3 гривны.

“Немного наверняка придется откорректировать, чтобы у нас была возможность хоть как-то покрывать восстановление и ремонты, которые необходимы“, — заявила Гринчук.

Когда это случится, точно не говорят. Есть большая вероятность, что в мае тарифы будут еще оставаться на старом уровне, а вот летом все-таки вырастут. Субсидии это будут покрывать, поэтому людям, которые их получают, не стоит волноваться.

Украинцам сказали, как можно избежать блекаутов

Энергетики призывают украинцев максимально экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы с 19:00 до 22:00. В эти часы всегда наблюдается повышенная нагрузка на энергосистему. Поэтому вечером просят людей не пользоваться приборами, которые потребляют много электроэнергии: стиральными машинками, посудомойками, пылесосами, бойлерами и т.д. Также просят не включать одновременно несколько электроприборов, например чайник и микроволновую или электрическую духовку. Благодаря тому, что отопительный сезон уже закончился, а световой день значительно длиннее мы имеем все шансы выйти из этой сложной ситуации без отключений света. Хотя и к ним тоже нужно быть готовыми, старайтесь, чтобы у вас всегда были заряжены павербанки, аккумуляторы и т.д.