Подорожчання електрики до 3 гривень відбудеться не в травні

Останні кілька тижнів в мережі активно обговорюють можливе подорожчання електроенергії. Все через нові ракетні обстріли, які знищили значну частину енергетичної інфраструктури. Наприклад, Трипільска ТЕС знищена вщент, а ТЕС та ТЕЦ в багатьох інших регіонах пошкоджені як мінімум на 50%. Енергетики вже поступово підраховують збитки й кажуть, що мова про мільярди гривень. Також в мережі час від часу фіксують дефіцит напруги. Все це може призвести до нових відключень й звісно ж до підвищення тарифів.

Тариф и точно зростуть

Заступник міністра енергетики України Світлана Грінчук заявила, що зростання тарифів можливе, однак вони не перевищать позначку у 3 гривні.

“Трохи напевно доведеться відкоригувати, щоб у нас була можливість хоч якось покривати те відновлення та ремонти, які необхідні“, – заявила Грінчук.

Коли це трапиться достеменно не кажуть. Є велика ймовірність, що у травні тарифи ще залишатимуться на старому рівні, а от літом таки зростуть. Субсидії це покриватимуть, тож людям, які їх отримують не варто хвилюватися.

Українцям сказали, як можна уникнути блекаутів

Енергетики закликають українців максимально економити електроенергію, а особливо в пікові години з 19:00 до 22:00. В ці години завжди спостерігається підвищене навантаження на енергосистему. Тож у вечірній час просять людей не користуватися приладами, які споживають багато електроенергії: пральними машинками, посудомийками, пилососами, бойлерами тощо. Також просять не вмикати одночасно кілька електроприладів, наприклад, чайник та мікрохвильову та електричну духовку. Завдяки тому, що опалювальний сезон вже закінчився, а світловий день значно довший ми маємо всі шанси вийти з цієї складної ситуації без відключень світла. Хоча й до них потрібно бути готовими, тож дбайте аби у вас завжди були заряджені павербанки, акумулятори тощо.