Гетманцев объяснил, почему Приват и Ощад закрывают отделения по стране

В интернете распространяется интересная статистика о том, что только в 2024 году украинские банки уже закрыли более 30-ти своих отделений. А если принимать во внимание весь период с тех пор, как продолжается полномасштабная война, то банковская сеть сократилась на 25%. Больше всего отделений закрыл банк “Креди Агриколь”. Однако постепенно эту тенденцию перехватывают и другие банки, в том числе Ощадбанк, Приватбанк и другие. О такой тенденции говорят данные, публикуемые Национальным банком Украины.

“Тренд на сокращение банковской сети продолжается. С начала войны закрылось около четверти всех отделений“, – добавил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Банки закрывают отделения по ряду причин

По словам Гетманцева, на этот шаг финансовые учреждения идут по многим причинам, однако условно их можно разделить на три группы:

Война и оккупация. Довольно большая часть территории остается под оккупацией, также часть регионов находятся очень близко к линии фронта и там не работает никакая инфраструктура, и банки, в том числе. Эти отделения тоже вошли в статистику. Вывод банков из рынка. Некоторые учреждения банально не выдержали испытания войной и прекратили свое функционирование. Инновационные технологии. Также многие банки сосредотачиваются на развитии интернет-банкинга и пытаются оказывать многие услуги клиентам онлайн. Это позволяет им сократить количество отделений, а значит, сэкономить большие суммы средств на обслуживание такого отделения.

По состоянию на апрель 2024 года, всего в Украине работает 5108 банковских отделений. Лидирует ПриватБанк, у которого 1127 отделений и Ощадбанк — 1181 отделение.

Среди банков, не принадлежащих государству, лидирует УкрСиббанк, который имеет 223 отделения, а также ПУМБ — 222 отделения. Также в Украине есть пять банков, у которых нет ни одного отделения. Среди самых известных – Монобанк, который с самого начала позиционировал себя как “банк в телефоне”.