В Укрэнерго рассказали, что нужно сделать украинцам во избежание массовых отключений света

Россия продолжает активно обстреливать критическую инфраструктуру. В результате последних массированных атак были частично или полностью повреждены ряд ТЭЦ и ТЭС в разных регионах Украины, например полностью уничтожена Трипольская ТЭС. В некоторых городах, например, в Харькове и Одессе уже наблюдаются отключения электроэнергии. Харьков и вовсе сталкивается с периодическими блекаутами, когда света нет суток, а то и больше. Не исключено, что отключения электроэнергии распространятся на все области. В “Укрэнерго” заявили, что этого можно избежать, если украинцы начнут активно экономить электроэнергию.

Нужно экономить свет

Больше всего людей просят экономить свет в период с 19:00 до 22:00. Это будет очень ощутимо для энергосистемы в целом. Усложняет ситуацию и тот факт, что энергетики сейчас не только ремонтируют поврежденную инфраструктуру, но и параллельно готовят уцелевшие станции к следующему отопительному сезону.

“Из-за этого все уцелевшие электростанции и высоковольтные подстанции “Укрэнерго” работают на максимуме своих возможностей, чтобы выработать и передать достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Но даже в этой сложной ситуации нельзя пренебречь ремонтной кампанией, во время которой электростанции готовят свое оборудование к следующему отопительному периоду. Для ремонта часть оборудования нужно останавливать, что уменьшает возможности электростанций производить электроэнергию”, – объясняют в “Укрэнерго”.

Как можно меньше потреблять свет?

В Укрэнерго говорят, что пик потребления электроэнергии приходится именно на вышеуказанный отрезок времени: с 19:00 до 22:00. Так что в эти часы украинцев советуют не пользоваться обогревателями, стиральными машинами, пылесосами, бойлерами, теплым полом, кондиционерами. То есть всеми теми приборами, которые потребляют больше света. Также не стоит одновременно включать сразу несколько электроприборов, например, электрочайник, микроволновку, фен для сушки волос и допустим стиральную машину. Это сильно увеличивает нагрузку на электросети.

К счастью, отопительный сезон уже закончился, а также увеличился световой день, так что есть надежда, что украинцы таки не столкнутся с новыми блекаутами.