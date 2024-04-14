Касается всех: Нацбанк обновил правила покупки валюты

Украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им нужно – включая с додарами. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь соответствующие ограничения больше не действуют.

Детали

Новые правила Национального банка Украины вступили в силу с первого декабря 2023 года. до этого существовали ограничения – купить можно было только определенную сумму валюты. Нардеп от партии “Слуга народа” Даниил Гетманцев напомнил, что объемы возможной продажи наличной валюты для каждого банка устанавливается на основе нескольких факторов:

остатка наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объема превышения между покупкой и продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В Нацбанке отметили, что отмена ограничений на продажу валюты положительно влияет на состояние рынка. Отмечается, что нововведение позволило минимизировать разницу между наличным и безналичным курсами. А также:

стабилизировать курсовые ожидания;

повысить устойчивость валютного рынка.

Курс долара существенно изменится

В то же время в Украине ожидается значительное изменение курса наличного доллара – удевление в покупке и подорожание в продаже. По прогнозам банковского сектора, на следующей неделе – с 15 по 21 апреля – стоимость доллара будет колебаться в рамках 39-40 гривен.

Вечером 13 апреля банки выставили курс на среднем уровне 39,2/39,6 гривны (покупка/продажа). В обменниках курс несколько ниже – 39,14 и 39,54 гривны.

Об ожиданиях банковскому сектору рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лисовой. Он отметил:

в банках диапазон курсов покупки составляет 20-30 копеек, курса продажи 10-20 копеек;

в обменниках 30-50 копеек как в продаже, так и в покупке.

В течение 14-21 апреля валютный рынок в основных структурных показателях останется достаточно прогнозируемым. Ежедневные изменения не будут угрожать бесконтрольному падению или слишком значительному росту курса.

Несмотря на все вызовы полномасштабной войны курс валют в Украине остается стабильным.