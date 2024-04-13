Украинским беженцам запретят наличные: одна из стран Европы приняла решение выдать специальные карты

Одна из стран Европейского союза приняла решение об ограничении выдачи наличных беженцам. Что уже сейчас нужно знать украинцам

В Германии готовят важные изменения в определенных финансовых операциях, которые осуществляют украинские беженцы. Там планируют ограничить выдачу наличных денег. Об этом сообщило популярное издание Tagesschau.

Детали

По данным издания в Германии планируют ввести единую платежную карточку для беженцев. Ожидается, что на эту карточку будут поступать социальные выплаты То есть будет полностью безналичный перерасчет средств. То есть этими деньгами украинские беженцы смогут оплачивать покупки товаров первой необходимости.

Такую систему хотят ввести по нескольким причинам, ведь часто мигранты злоупотребляют денежной помощью и присылают эти деньги родственникам по знакомым в Украину.

Чтобы избежать подобных ситуаций, власти Германии планируют прописать соответствующие изменения в законодательстве. Согласно этим правилам, местные органы власти получат право самостоятельно определить объем наличных для снятия держатели карточек в течение определенного времени. При этом планируют предусмотреть определенные исключения из правил. Это позволит получать социальную помощь наличными, а не на карточку. Такое пригодится на случай блокировки счета.

Новые правила в законе никоим образом не повлияют на размер денежной помощи, которую получают беженцы.

Добавим, что Германия пытается снизить требования к знанию языка, чтобы беженцы из Украины как можно скорее начинали работать и обеспечивать себя самостоятельно. При этом пока менее трети беженцев устроились на работу, остальные проживают за средства, которые предоставляет правительство Германии.

Что касается украинских беженцев в Польше, то сейчас лица с временной защитой достаточно востребованы на местном рынке труда. Поляки все чаще едут на заработки в соседние страны, поэтому местные предприниматели охотно берут на работу украинцев. Кроме того, у наших сограждан хорошая репутация в Польше, ведь за годы заработка наши люди продемонстрировали свое трудолюбие.