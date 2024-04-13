Эксперты рассказали, как оставаться с Интернетом во время продолжительных отключений света

Россияне продолжают наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре. В результате недавнего удара была полностью уничтожена Трипольская ТЭС, из-за чего Центрэнерго потеряло 100% генерации. Повреждения получили теплоэлектростанции и в других регионах страны. В некоторых городах уже начали выключать электроэнергию. Настоящие блекауты наблюдают и в Харькове, который ежедневно подвергается обстрелам. В результате люди сидят не только без света, но и без Интернета и связи. Эксперты рассказали, как можно подключиться к Интернету, чтобы он не исчезал даже во время длительных отключений.

Есть несколько вариантов

Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что один из самых действенных способов это провести оптоволокно. Оптоволоконная технология xPON требует гораздо меньше электроэнергии, поэтому дольше позволяет пользоваться интернетом при отключении света.

“Большинство ее провайдеров могут предоставить услуги в течение 72 часов отсутствия энергоснабжения. Например, в Харьковской области в первые три дня обесточивания в марте 99% пользователей с технологией xPon имели бесперебойный доступ к интернету“, — говорится в сообщении.

Федоров добавил, что оптоволокно протягивается в квартиру, а дополнительное питание обеспечивается через павербанки или зарядные станции.

Также есть несколько других вариантов:

Технология xDSL. Для ее подключения нужен медийный кабель, как, например, от Укртелекома и павербанк или зарядная станция. Интернет у вас будет примерно 6-8 часов. DOCSIS. Для этой технологии требуется телевизионный кабель и опять же одно из устройств, которое обеспечит питание. Время работы может варьироваться от 8 до 72 часов. FTTx. Речь о жителях многоэтажек в дом которых протягивают оптоволокно. Павербанк или зарядная станция и у вас будет интернет тоже как минимум 8, а максимум 72 часа.

Чтобы подключить оптоволокно, нужно найти провайдера, который может это сделать и подать заявку на подключение. Также понадобится специальный павербанк, более мощный, чем стандартные, или зарядная станция, аккумулятор с инвертором и специальные кабели, которые позволят подключить роутер к этим устройствам. Подробную видео инструкцию по каждой из технологий можно найти в Интернете.