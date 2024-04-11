С 1 апреля часть пенсионеров лишили пенсий: как вернуть средства выплаты

В одной из областей Украины половину пенсионеров лишили выплат. С первого апреля государство приостановило выплату пенсий значительной части граждан. Например, в Винницкой области таких пенсионеров почти половина. Расскажем, что произошло и как вернуть выплату пенсий.

Что случилось

По данным Пенсионного фонда Украины в Винницкой области, внутренним переселенцам, которые не прошли идентификацию, не выплатили пенсй. Сообщается, что в Винницкой области процедуру прошли лишь 50% от общего количества получателей пенсии.

Кому не дали пенсий в апреле

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №1384 от 27.12.2023 “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 4 ноября 2014 №637 и от 8 августа 2024 №837”, пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенных лиц, должны периодически проходить физическую идентификацию, чтобы подтвердить свое право на пенсию.

По данным Пенсионного фонда Украины, в начале апреля в Винницкой области такую идентификацию прошла лишь половина пенсионеров, из числа переселенцев, всего 2965 человек. Поэтому они продолжат получать пенсию как и раньше, всем остальным выплату прекратили. Их средства будут накапливаться на расчетном пенсионном счете, но не будут перечислены пока лицо не пройдет процедуру подтверждения личности.

В Пенсионном фонде объяснили, что после прохождения пенсию перечислят на счет пенсионера с месяца, в котором прекратилось финансирование втиплаты.

Как пенсионерам пройти идентификацию

Украинцам напоминают, каким образом можно подтвердить личность и право на получение пенсионной выплаты. Сделать это можно несколькими способами:

лично при обращении в “Ощадбанк” или в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины;

через мессенджеры по видеосвязи с работником Пенсионного фонда Украины;

в дипломатическом учреждении Украины.

Напомним, что в марте неработающие пенсионеры получили надбавку за индексацию. Средний размер доплаты составил 300 гривен.