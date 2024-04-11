Вселенная приготовила важные уроки для трех знаков Зодиака: кому следует быть начеку?

Недавно закончился коридор затемнений, однако пока все еще продолжают происходить другие “космические” явления. Например, продолжается Ретроградный Меркурий, а также всевозможные транзиты планет. В частности, 10 апреля произошел один из таких транзитов, где можно наблюдать за космическим выравниванием Марса, Сатурна и Урана. Астрологи говорят, что трем знакам Зодиака нужно хорошо вспомнить все, что с ними происходило в этот день. Вселенная посылала им многие важные знаки, которые могут оказать сильное влияние на их будущее.

Телец

Тельцы обожают стабильность, и всегда уверены в своей правоте и рациональности. Больше всего Тельцов раздражают разнообразные поучительные речи, а еще фразы что-то вроде “А мы же тебе говорили”. Однако, если вы вспомните события, происходившие 10 апреля, и свое эмоциональное состояние в этот день, то придете к выводу, что все предсказать невозможно. Согласитесь, что во многих ситуациях вы вошли в тупик. Возможно речь о карьере или личной жизни. Подумайте, что больше всего вас огорчало в этот день и более усиленно уделите внимание этой сфере.

Дева

Вы прекрасно понимаете, что ситуация в которую вы попали и то, как в целом развивается ваша жизнь – это совсем не то, что вам нужно и что хотелось бы. Однако вы почему-то решили обманывать сами себя. 10 апреля возможно эти розовые очки, которые вы на себя надеваете, немного спали. Астрологи советуют не бояться признаться себе в том, что именно вас не устраивает. Возможно, именно с этого и начнется ваш путь в другую жизнь.

Рыбы

Многие Рыбы четко поймут, как долго они себя обманывали на счет собственного партнера. Как долго не хотели замечать отдельных отрицательных черт характера и оправдывали поступки любимого человека. В один момент вы можете почувствовать себя полностью разбитыми, ведь самообман больше не будет действовать. Теперь просто успокойтесь и подумайте, как вы хотите жить дальше и есть ли в вашей жизни место для этого человека.