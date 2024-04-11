ПриватБанк продолжает блокировать счета клиентов: эксперты рассказали, как поступать в такой ситуации

На сайте Минфина снова участились отрицательные комментарии в сторону ПриватБанка. Люди жалуются, что банк разрывает с ними договоры о сотрудничестве, причем без какого-либо предупреждения. Мол, некоторые имеют на счетах собственные средства и в один момент теряют к ним доступ. По крайней мере, именно так описывают ситуацию некоторые пользователи.

“Банк расторг договор на обслуживание в одностороннем порядке. Я бы об этом и не узнал, если бы не попытался войти в Приват24. На почту или на телефон сообщений не поступало“, — написал клиент.

В банке ответ стандартный

В банке стандартно спихивают все на финансовый мониторинг и то, что система заподозрила отмывание средств. Мол, они не могут не реагировать на такие уведомления, ведь и сами получат штраф, если не будут действовать по правилам. Что касается уведомления, то клиенту было отправлено письмо с объяснениями, почему счета заблокированы. Если клиента не устраивает ответ, он может предоставить дополнительный письменный запрос в адрес корреспонденции банка.

Что делать, если счета заблокированы?

Эксперты отмечают, что при блокировании счетов клиентам дают возможность перевести свои собственные средства на счет другого банка. Для этого нужно прийти в любое отделение банка, имея при себе следующие документы:

Реквизиты счета в другом банке. Документы, подтверждающие то, что вы имеете право управлять счетами и денежными средствами. Документы, подтверждающие вашу личность. Документ, подтверждающий, что вы являетесь налогоплательщиком.

Также нужно написать заявление на перевод средств.

Некоторые граждане дополнительно подают в суд на финучреждение и даже уже был случай, когда клиент выиграл дело против ПриватБанка. Суд принял сторону истца, и отметил, что банк не имел права блокировать счет, если на клиента нет открытых дел. В данной ситуации банк должен выплатить клиенту компенсацию в размере 20 000 гривен.