ПриватБанк продовжує блокувати рахунки клієнтів: експерти розповіли, як діяти в такій ситуації

На сайті Мінфіну знову почастішали негативні коментарі в бік ПриватБанку. Люди скаржаться, що банк розриває з ними договори про співпрацю причому без будь-якого попередження. Мовляв, дехто має на рахунках власні кошти й в один момент втрачає до них доступ. Принаймні саме так описують ситуацію деякі користувачі.

“Банк розірвав договір на обслуговування в односторонньому порядку. Я б про це і не дізнався, якби не спробував увійти до Привату24. На пошту чи на телефон повідомлень не надходило“, – написав клієнт.

В банку відповідь стандартна

В банку стандартно спихають все на фінансовий моніторинг й те, що система запідозрила відмивання коштів. Мовляв, вони не можуть не реагувати на такі сповіщення, адже й самі отримають штраф, якщо не діятимуть згідно з правилами. Щодо сповіщення, то, мовляв, клієнту був відправлений лист з поясненнями, чому рахунки заблоковані. Якщо клієнта не влаштовує відповідь, він може надати додатковий письмовий запит на адрес кореспонденції банку.

Що робити, якщо рахунки заблоковані?

Експерти зазначають, що при блокуванні рахунків, клієнтам дають можливість перевести свої власні кошти на рахунок іншого банку. Для цього потрібно прийти у будь-яке відділення банку маючи при собі наступні документи:

Реквізити рахунку в іншому банку. Документи, які підтверджують те, що ви маєте право керувати рахунками та коштами, які на них є. Документи, які підтверджують вашу особу. Документ, який підтверджує, що ви є платником податків.

Також потрібно написати заяву на перерахунок коштів.

Деякі громадяни додатково подають в суд на фінустанову і навіть вже був випадок, коли клієнт виграв справу проти ПриватБанку. Суд став на бік позивача, і зазначив, що банк не мав права блокувати рахунок, якщо на клієнта немає відкритих проваджень. В даній ситуації банк має виплатити клієнту компенсацію у розмірі 20 000 гривень.