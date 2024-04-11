Украинцам рассказали, за какую монету коллекционеры готовы отдать более 11 000 гривен

В Украине есть множество людей, которые увлекаются коллекционированием разных монет. Речь не только о каких-то чрезвычайно древних монетах с невероятной историей. Также речь не о монетах из ценных металлов. Иногда дорого можно продать обычные 5, 10, 25 или 50 копеек. Более того, речь даже о деньгах, вышедших в обращение уже во время Независимой Украины. Чем же они интересны? Есть много монет с дефектами, или же выпущенных ограниченными партиями. Вот сейчас их ищут нумизматы.

Более 11 000 гривен стоят 50 копеек

Хорошо просмотрите монеты, которые у вас дома. Если среди них есть монета номиналом 50 копеек 1992 разновидности 3 ВАг, то за нее готовы отдать от 4000 до 11 000 гривен. Идентифицировать такую монету можно по толстому среднему зубу трезубца. Рисунок на монете имеет размер 17,7 мм, гроздь №1 имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком. Также, отличительной чертой этих монет является гладкий гурт. В то время не было оборудования для того, чтобы делать рисунок на гурте, поэтому он гладкий.

Среди других монет, которые тоже можно продать:

10 копеек 2001 года. Их можно продать за 1000 гривен и касается это абсолютно всех монет этого номинала, выпущенных в этом году. Все потому, что тогда они вышли небольшим тиражом (всего 5000 единиц), а теперь считаются редкими и популярными.

1 копейку 1992 разновидности 1. 11АЭ можно продать за 4000-14000 гривен. Редкую монету можно узнать по округлой верхушке правого верхнего листа и крупным ягодам.

Как отмечают эксперты, цена на одну и ту же монету может отличаться. Чем в лучшем состоянии копейка, тем больше за нее заплатят.