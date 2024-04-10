Киевстар сообщил неприятную новость: закроют две популярные услуги

Один из самых популярных мобильных операторов Украины – Киевстар сообщил об обновлении услуги “идеального роуминга” и закрытии двух доступных ранее пакетов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Рассказываем, что именно изменится и для кого.

Когда заработает обновленная услуга

Согласно данным, опубликованным в пресс-службе компании, обновленная услуга “Идеальный роуминг” станет доступной для всех абонентов “Киевстар”. Впервые опробовать услуга можно будет с 17 апреля 2024 года.

Также добавляют небольшое уточнение относительно того, что с этой услугой абоненты смогут и в дальнейшем общаться по выгодным тарифам в большинстве стран мира.

Пользователи, которые уже подключить услугу, будут иметь возможность пользоваться ею на текущих условиях до конца срока действия услуги.

Какие именно изменения будут в услуге “Идеальный роуминг”

Сообщается, что теперь пакет услуг будет действовать пока не будут использованы все бонусы. Максимальный срок для их использования – три года.

При этом, если бонусы закончатся раньше, то пакет услуг отключится и будут действовать стандартные условия.

Также в Киевстар добавляют, что можно подключить одночасто несколько пакетов услуг, но и здесь есть ограничения – максимум три заявления на 30 дней.

Какие пакеты услуг закрывают

Также в Киевстар сообщили, что в ближайшее время закроют два популярных тарифа. Поэтому исчезнут такие две услуги:

“Простой роуминг”;

“Комфортный роуминг”.

Пользователи этих пакетов могут пользоваться ими до конца оплаченного периода. А что касается корпоративных клиентов, то в Киевстар отметили, что для них условия заказа услуги и пользования “Комфортным роумингом” останутся без изменений.

Напомним, что ранее в Киевстар сообщали о росте стоимости большинства тарифов. Стоимость вырастет на 25-55 гривен, в зависимости от выбранного тарифа. При этом возрастет не только цена, но и наполнение пакетов. Абоненты могут выбрать самый выгодный тариф из большого перечня.