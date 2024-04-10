Клиенты ПриватБанка не могут войти в мобильное приложение: почему людям не удается авторизоваться?

На сайте Минфина стало больше жалоб от людей, являющихся клиентами ПриватБанка. Пользователи пишут, что не могут войти в приложение Приват24 и даже фото с паспортными данными им не помогает. Оказывается, что банк требует ввести пин-код виртуальной карты, который многие просто не знают или не помнят. Особенно речь идет о тех людях, которые давно являются клиентами ПриватБанка, но только сейчас решили загрузить мобильное приложение, или начать пользоваться услугами банка.

Горячая линия ничем не помогла

На сайте Минфина появилось сообщение от женщины, которая, собственно, не смогла пройти авторизацию.

“Открываю Приват24, пишет “Введите пин-код от виртуальной карты”, который я никогда и не знала, потому что не было нужды. Захожу на поддержку, указываю свои данные, присылаю фото с паспортом, не прошла авторизацию“, — говорится в сообщении.

В ПриватБанке отвечают, что введение пин-кода от карточек, привязанных к приложению, является одним из обязательных пунктов авторизации.

Если вы не помните код, то есть несколько других вариантов, как пройти эту авторизацию. По словам представителей банка, нужно сделать одну из следующих вещей:

Отправить смс с текстом PIN+1234… где 1234 это последние четыре цифры вашей карты. Смс нужно отправлять на номер +380920003700. Сообщение не бесплатно, его стоимость рассчитывается по тарифам оператора. Второй способ – это позвонить по телефону 3700 и с помощью автоответчика попытаться пройти авторизацию. Этот вариант подходит тем, кто находится в Украине.

В то же время, если и это вам не помогло, другие пользователи советуют идти напрямую в отделение банка, ведь на горячей линии действительно в последнее время мало оказывают компетентную помощь. Пользователи жалуются, что ПриватБанк ввел голосового помощника, с которым почти невозможно решить какую-либо проблему. А вот к реальному человеку, который мог бы проконсультировать в Привате дозвониться очень сложно.