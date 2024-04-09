Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым следует приготовиться к ряду испытаний

Казалось бы, закончился коридор затемнений, вскоре еще завершится Ретроградный Меркурий и можно снова наслаждаться жизнью. Однако астрологи уверяют, что для четырех знаков Зодиака проблемы только начинаются. Больше всего проблем в их жизни случится именно в конце апреля. Кому следует приготовить свою нервную систему?

Телец

Тельцам предстоит сложный период в течение которого им нужно будет много думать и анализировать. Множество вещей в вашей жизни пора изменить, и вы это резко поймете. Ваше упрямство и любовь к стабильности придется отложить на второй план. Гибкость и умение с терпением принимать вызовы судьбы – вот какие навыки вам понадобятся в ближайшее время. Много думайте, анализируйте, расставляйте новые приоритеты, ориентируясь на свои нынешние ценности. Ведь то какими вы были несколько лет назад и сейчас — это, вероятно, два разных человека.

Рак

Раки последние несколько месяцев могли чувствовать, будто их жизнь зашла в тупик. Вокруг только застой, монотонная рутина и абсолютно ничего такого, что могло бы пробудить внутри жажду жизни. Вы можете все изменить, однако к этому придется приложить немало усилий. Астрологи говорят, что если вы будете лениться, то этот застой с вами еще долго. Неприятности ожидают вас и в финансовом плане. Скорее не неприятности, а временные неудобства, которые нужно переждать и возможно немного экономить.

Дева

Вас ждут кардинальные изменения. Астрологи говорят, что главная проблема в том, что эти изменения вы идентифицируете, как некую аферу и будете пытаться избежать их. Это грубая ошибка. Не бойтесь этих перемен, не ищите подводных камней, просто доверьтесь судьбе. Вы найдете способ, как адаптироваться к новым условиям и уже совсем скоро сможете раскрыть свой потенциал.

Стрелец

Вам придется признаться самому себе, что судьба судьбой, но только от вас зависит то, как будет складываться ваша жизнь. Хватит спихивать все на Вселенную, достаточно искать себе оправдание. Берите и делайте, а если не удается, то думайте, где вы ошиблись. Это неприятно и точно не удобно, но именно так вы сможете достичь тех высот, о которых так давно мечтаете.