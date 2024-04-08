Как оформить больничный не выходя из дома: пошаговая инструкция

В Украине теперь можно оформить больничный онлайн, не выходя из дома, а также получить за него соответствующие выплаты. В Департаменте коммуникаций Кабинета министров Украины рассказали, как получить электронный больничный.

Детали

В первую очередь нужно обратиться к семейному врачу. Это можно сделать дистанционно – по телефону или через интернет-связь. На основе предоставленной информации врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности – документ в электронной системе здравоохранения.

Далее лицо получит смс-сообщение с номером медицинского заключения временной нетрудоспособности от электронной системы здравоохранения.

Документ автоматически попадет в Электронный реестр листков нетрудоспособности, который ведет Пенсионный фонд Украины. На основе этой информации будет сформирован электронный лист нетрудоспособности. Соответственно, на основе этого документа будут начислять выплаты за время потери трудоспособности.

После этого лицо получит смс-сообщение от Пенсионного фонда Украины, в котором прописан номер больничного. Это означает, что больничный онлайн оформлен успешно. Далее все происходит следующим образом:

больной должен сообщить работодателю о болезни и предоставить номер больничного;

работодатель сможет увидеть ваш лист в кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда;

при этом для закрытия больничного также не нужно будет идти к врачу лично, ведь он закроется автоматически;

в случае необходимости больничный можно продлить, но для этого нужно будет снова записаться на консультацию к врачу;

врач может продлевать больничный в зависимости от тяжести заболевания на срок до 15 календарных дней;

если нетрудоспособность продлится дольше, то врач может продлить листок нетрудоспособности на срок до 30 календарных дней.

Что касается выплаты больничных, то их можно получить не ранее чем через 7 дней после даты его закрытия. Как видите, оформить больничный можно с минимальными усилиями даже не выходя из дома.