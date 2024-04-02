Касается всех абонентов Киевстар: мобильный оператор сообщил о важных изменениях

Один из крупнейших мобильный операторов страны сообщил украинцам о повышении тарифов на услуги. Об этом сообщили в пресс-службе “Киевстар”.

Детали

С апреля украинцам повысили минимальную зарплату, это повлечет за собой и рост пенсий. При этом поставщики различных услуг тоже начали повышать тарифы. Пересмотреть цены на свои услуги решил и мобильный оператор Киевстар.

В компании сообщили о начале обновления наполнения тарифных планов и условий обслуживания.

Уже с 9 апреля пройдет обновление некоторых тарифов подписки, для контрактных абонентов – с 1 мая 2024 года, как и для бизнес-клиентов.

При этом изменения будут касаться тарифов, которые не обновлялись с прошлого года и ранее.

В сообщении отмечают, что абоненты, тарифов, для которых внесут изменения, получат SMC сообщение с деталями о новых условиях и актуальной стоимости не менее чем за семь дней до начала действия этих изменений.

Кроме того, абоненты Киевстар смогут выбрать другой тариф, который будет соответствовать потребность потребителей.

Отметим, что сейчас месячная стоимость услуг для контрактных абонентов стартует от 125 гривен и будет увеличиваться в зависимости от пакета и наполнения. Теперь минимальная абонплата составит не менее 175 гривен в месяц.

В обновленных тарифах можно будет получить дополнительные услуги:

минуты для звонков и другие сети;

дополнительные гигабайты мобильного интернета;

дополнительные сервисы на выбор, которые доступны в некоторых тарифах – Суперсилы;

роуминг как дома (сейчас действует в 27 странах мира).

Кроме того, в Киевстар унифицируют условия оплаты дополнительных услуг – интернет, звонки и смс – после использования тарифных объемов.

Например, если раньше после использования тарифных гигабайтов абонент платил 10 грн за каждые последующие 100 Мб, то в дальнейшем платить придется 20 грн. При этом компания будет предоставлять безлимитный интернет до конца суток.

Еще раз отметим, что обо всех дополнительных услугах абонентов Киевстар уведомят дополнительно.