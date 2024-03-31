Названы счастливые дни апреля для всех знаков зодиака: гороскоп от Павла Глобы

В апреле растущая энергия Солнца проникнет не только в мир природы, но и в подсознание каждого человека. Именно поэтому этот месяц обычно описывают как очень счастливый. Апрель 2024 года не станет исключением.

Павел Глоба рассказал, какие шансы и изменения ждут каждого из 12 знаков зодиака.

Овен

Весна принесет желание тренироваться и учиться. Ваши мечты будут заставлять достигать результатов. Также наладятся семейные отношения и улучшится финансовая ситуация.

Счастливые дни для представителей знака Овен 2,13, 18, 23 и 25.

Телец

Представителям знака стоит забыть об упрямстве в общении. Им стоит сдерживать страсть. Перед Тельцами откроются перспективы к карьерному росту и улучшению финансового положения.

Самые успешные дни – 4,7, 15, 24 и 30.

Близнецы

Апрель принесет представителям знака ссоры. Вместо сокрытия эмоций стоит открыться и откровенно поговорить с родными. Что касается финансов, то сейчас удачное время для поиска дополнительного дохода. Также стоит контролировать характер, чтобы не испортить собственную жизнь

Счастливые даты – 6, 10, 17, 24 и 26.

Рак

Вам стоит контролировать эмоции на работе и в личной жизни. Одинокие Раки имеют все шансы встретить вторую половину. Для прогресса на работе придется преодолеть собственную лень. Принимайте только умеренные решения, особенно если это касается финансов.

Самые успешные дни – 13, 14, 21, 22 и 27.

Лев

Апрель поможет извлечь пользу из любых действий. Используйте эту возможность, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Но вам нужно обосновать свой взгляд, иначе придется бороться с фантазиями. В любовных отношениях вас ждет гармония и поддержка партнера.

Лучшие дни для действий – 8, 13, 20, 27 и 30.

Дева

В апреле вы будете нуждаться в эмоциональной поддержке и простых объятиях. На работе возможны трудности, но не стоит отчаиваться. Не забудьте проводить хотя бы немного времени в одиночестве, это позволит все как следует обдумать.

Счастливые дни для Дев – 1,4, 19, 21 и 26.

Весы

Ваша коммуникабельность станет вашим преимуществом. Воспользуйтесь своими навыками на работе. Найдите время для семейного отдыха, это поможет наладить отношения и найти новые решения для старых проблем.

Счастливые даты – 1,6,9, 16 и 24.

Скорпион

Представителей знака ожидает эмоциональная нестабильность. Старайтесь избегать конфликта и займитесь чем-то полезным, например, запишитесь в спортзал или на танцы. На любовном фронте стоит ждать ревности и недоверия. Также не стоит инвестировать или занимать деньги.

Счастливые даты – 4, 6, 19, 25 и 29.

Стрелец

Вас ждет насыщенный событиями месяц. Вы получите неожиданно большую сумму средств, но не сможете как следует порадоваться, ведь судьба уже подготовила разочарование. Будьте осторожны, чтобы не попасть в ловушку собственной самоуверенности.

Счастливые дни – 20, 24, 27, 27, 28 и 29.

Козерог

Представителям знака стоит ставить высокие цели и выйти из зоны комфорта. Работа захватит вашу жизнь, что приведет к конфликтам в семье. Также могут возникнуть трудности с деньгами, поэтому стоит пересмотреть свои расходы.

Счастливые даты – 2, 4, 5, 6 и 14.

Водолей

Ваш характер поможет достичь вершин. Не избегайте новых знакомств, ведь так вы сможете превратить свое хобби в прибыльное дело. Найдите время для общения с родными.

Счастливые дни – 12, 13, 17, 17, 19, 22.

Рыбы

Вы почувствуете себя новым человеком. Вы захотите контролировать людей, но от этого лучше отказаться. Не избегайте новых знакомств и найдите время на самосовершенствование.

Счастливые дни – 7, 12, 13, 13, 14 и 20.