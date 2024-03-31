Названы счастливые дни апреля для всех знаков зодиака: гороскоп от Павла Глобы
В апреле растущая энергия Солнца проникнет не только в мир природы, но и в подсознание каждого человека. Именно поэтому этот месяц обычно описывают как очень счастливый. Апрель 2024 года не станет исключением.
Павел Глоба рассказал, какие шансы и изменения ждут каждого из 12 знаков зодиака.
Овен
Весна принесет желание тренироваться и учиться. Ваши мечты будут заставлять достигать результатов. Также наладятся семейные отношения и улучшится финансовая ситуация.
Счастливые дни для представителей знака Овен 2,13, 18, 23 и 25.
Телец
Представителям знака стоит забыть об упрямстве в общении. Им стоит сдерживать страсть. Перед Тельцами откроются перспективы к карьерному росту и улучшению финансового положения.
Самые успешные дни – 4,7, 15, 24 и 30.
Близнецы
Апрель принесет представителям знака ссоры. Вместо сокрытия эмоций стоит открыться и откровенно поговорить с родными. Что касается финансов, то сейчас удачное время для поиска дополнительного дохода. Также стоит контролировать характер, чтобы не испортить собственную жизнь
Счастливые даты – 6, 10, 17, 24 и 26.
Рак
Вам стоит контролировать эмоции на работе и в личной жизни. Одинокие Раки имеют все шансы встретить вторую половину. Для прогресса на работе придется преодолеть собственную лень. Принимайте только умеренные решения, особенно если это касается финансов.
Самые успешные дни – 13, 14, 21, 22 и 27.
Лев
Апрель поможет извлечь пользу из любых действий. Используйте эту возможность, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Но вам нужно обосновать свой взгляд, иначе придется бороться с фантазиями. В любовных отношениях вас ждет гармония и поддержка партнера.
Лучшие дни для действий – 8, 13, 20, 27 и 30.
Дева
В апреле вы будете нуждаться в эмоциональной поддержке и простых объятиях. На работе возможны трудности, но не стоит отчаиваться. Не забудьте проводить хотя бы немного времени в одиночестве, это позволит все как следует обдумать.
Счастливые дни для Дев – 1,4, 19, 21 и 26.
Весы
Ваша коммуникабельность станет вашим преимуществом. Воспользуйтесь своими навыками на работе. Найдите время для семейного отдыха, это поможет наладить отношения и найти новые решения для старых проблем.
Счастливые даты – 1,6,9, 16 и 24.
Скорпион
Представителей знака ожидает эмоциональная нестабильность. Старайтесь избегать конфликта и займитесь чем-то полезным, например, запишитесь в спортзал или на танцы. На любовном фронте стоит ждать ревности и недоверия. Также не стоит инвестировать или занимать деньги.
Счастливые даты – 4, 6, 19, 25 и 29.
Стрелец
Вас ждет насыщенный событиями месяц. Вы получите неожиданно большую сумму средств, но не сможете как следует порадоваться, ведь судьба уже подготовила разочарование. Будьте осторожны, чтобы не попасть в ловушку собственной самоуверенности.
Счастливые дни – 20, 24, 27, 27, 28 и 29.
Козерог
Представителям знака стоит ставить высокие цели и выйти из зоны комфорта. Работа захватит вашу жизнь, что приведет к конфликтам в семье. Также могут возникнуть трудности с деньгами, поэтому стоит пересмотреть свои расходы.
Счастливые даты – 2, 4, 5, 6 и 14.
Водолей
Ваш характер поможет достичь вершин. Не избегайте новых знакомств, ведь так вы сможете превратить свое хобби в прибыльное дело. Найдите время для общения с родными.
Счастливые дни – 12, 13, 17, 17, 19, 22.
Рыбы
Вы почувствуете себя новым человеком. Вы захотите контролировать людей, но от этого лучше отказаться. Не избегайте новых знакомств и найдите время на самосовершенствование.
Счастливые дни – 7, 12, 13, 13, 14 и 20.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter