Сырский отклонил идею мобилизовать 500 тысяч украинцев и назвал свою цифру

Последние пару месяцев в СМИ распространялась информация, что в ВСУ планируют призвать еще как минимум 450-500 тысяч украинцев. Мол, такая цифра, потому что нужно не только пополнять ряды Вооруженных Сил Украины, но и давать возможность бойцам получить долгожданную ротацию. Очень многие военные служат с первых дней войны и львиная доля из них не имеет отпуска по несколько месяцев или даже по году. Однако новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Сырский назвал эти цифры преувеличенными. После тщательной оценки боевого состава и внутренних ресурсов Сырский заявил, что мобилизовывать нужно в разы меньше украинцев.

“После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах“, — отметил Сырский.

В настоящее время ведут активные работы внутри системы

Сырский отметил, что сегодня в Украине есть много частей личный состав которых не принимал и не участвует в боевых действиях. Сейчас пересматривают такие части, рассматривают эффективность каждого военного, который в таких частях числится и смотрит, можно ли было делать какие-то кадровые перестановки. К примеру, тех кто давно на передовой отправлять на некоторое время в тыл и наоборот.

“Сейчас мы пересматриваем численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях, на основании аудита их деятельности. Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части“, — отметил Главнокомандующий.

Также Сырский заявил, что на передовую отправляются только подготовленные военные. Если речь идет о мобилизованном человеке, то для начала такие лица проходят несколько месяцев обучения.

“За очень специальными исключениями, например, когда у человека уже есть боевой опыт, подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные воинские части и центры“, — подытожил Сырский.

Например, по состоянию на сегодняшний день 83% из всех мобилизованных находятся на учениях.