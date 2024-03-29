Избавьтесь от них: названы 5 вещей, которые мешают вам разбогатеть

Если вы выбросите несколько ненужных вещей, то сможете привлечь в свою жизнь большие деньги.

Чтобы в доме всегда был достаток, нужно создать для этого благоприятные условия избавиться от старых вещей и навести порядок. В первую очередь для улучшения финансового положения нужно избавиться от некоторых психологических установок. Эзотерики и психологи утверждают, что если от них отказаться, то можно легко выбраться из плена бедности.

Как избавиться от бедности

Чтобы улучшить финансовое положение, нужно сделать следующие вещи:

Прибраться. Еще наши предки пристально следили за тем, чтобы в доме не было грязи и пыли. Они верили, что в доме с грязными закоулками никогда не будет денег. Мусор и пыль мешают привлечь богатство.

Починить неисправные краны и сантехнику. Вместе с водой из неисправного крана вытекают деньги из дома. У хозяев такого жилья вашему дому никогда не видеть финансового благополучия. Поэтому пока не почините сантехнику, не сможете выбраться из бедности.

Вымыть грязные окна и зеркала. Если зеркальные поверхности будут чистыми, то в дом беспрепятственно будет поступать финансовая энергетика. Грязь же препятствует гармонии и притягивает только негатив.

Избавиться от старых магнитов и сувениров. Если в доме много дешевого хлама типа дешевых сувениров на полках и магнитов на дверце холодильника, то о богатстве не стоит и мечтать. Такие вещи очень негативно влияют на денежную энергетику.

Выбросить старую одежду. Старая одежда с дырками и пятнами притягивает бедность как магнит. От нее стоит избавиться немедленно. Также стоит выбросить все ненужные вещи. Просто продайте или отдайте то, чем не пользуетесь.

Как видите все эти вещи реальны. Нужно очистить дом от тяжелой энергетики и найти в себе силы, чтобы избавиться от хлама. Тогда в вашей жизни появится место для нового.