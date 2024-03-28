Не молоко и масло: шеф-повар назвал секретный ингредиент который сделает картофельное пюре воздушным

Бывает такое, что при попытке разогреть остатки вчерашнего картофельного пюре, оно превращается в твердую и совсем неаппетитную массу.

Некоторые объясняют это неправильно подобранным сортом картофеля, но главная причина в ингредиенте, которые забыли добавить во время приготовления блюда.

В картофельное пюре мало добавить молоко и масло. Нужно добавить еще один простой, но очень важный ингредиент.

Как приготовить воздушное пюре: секрет от шеф-повара

Профессионалы советуют готовить картофель по простому рецепту:

сначала размять сваренный картофель параллельно добавив 50-100 граммов сливочного масла;

в то же время на плиту нужно поставить молоко и довести его до кипения;

после этого его нужно вылить в предварительно размятый картофель молоко, после остывания она все равно будет намного плотнее, чем горячая;

чтобы сохранить текстуру такой же нежной, кроме молока и масла нужно добавить в пюре сырое куриное яйцо или пять перепелиных;

после этого пюре можно даже взбить миксером, так оно станет еще более нежным и воздушным.

Кроме того, нужно еще уметь правильно разогревать холодное пюре. Делать это лучше на сковородке с добавлением воды. При нагревании влага испарится и быстрее нагреет пюре.

При этом вы всегда можете приготовить что-то вкусненькое из вчерашнего картофельного пюре. Возьмите пюре, добавьте туда еще 1-2 яйца и 1-2 ложку муки или крахмала. Предварительно нарежьте ветчину, поджарьте грибы или просто возьмите твердый сыр. Сформируйте что-то типа котлеток, а внутрь спрячьте “сюрприз”. Обжарьте картофельные котлеты на растительном масле с обеих сторон. Дополнительно можно обвалять котлетки в панировочных сухарях, чтобы получить хрустящую корочку. Подавайте к столу горячими, а подчеркнуть вкус поможет кетчуп или другой соус. Это беспроигрышный вариант для любого приема пищи.