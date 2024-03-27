В апреле украинцам начнут поступать платежки от Налоговой службы: кому придется отдать солидную сумму?

С 2013 года украинцы платят так называемый налог на роскошь. Речь идет о различных дорогостоящих вещах, которые лицо допустим приобрело и должно указать об этом в ежегодной декларации. Не все это делают, а речь об автомобилях и даже ювелирных украшениях или дорогой технике. Единственное, что граждане не могут скрыть от Налоговой службы – это собственную недвижимость. За “лишние” квадратные метры нужно будет заплатить. А лишним считается все что больше 60м2 в случае с квартирой и все, что больше 120м2 в случае с частным домом. У кого жилье имеет меньшую площадь, тот ничего не будет платить.

От уплаты данного налога освобождается еще несколько категорий граждан

От уплаты налога освобождаются и те украинцы, которые имеют в собственности дом и квартиру общая площадь которых 180 квадратных метров. Также во время войны в закон внесли правки и данный налог не платят люди, жилье которых на временно оккупированной территории или жилье повреждено либо разрушено в результате боевых действий.

Всем остальным придется заплатить около 100 гривен за каждый лишний метр. Налоговый тариф колеблется в зависимости от региона, каждой конкретной области и даже города. Более того, в некоторых городах может допускаться большая площадь, не подлежащая налогообложению. Все потому, что данный налог касается органов местного самоуправления.

Но в целом минимальная сумма налога за м2 в Украине составляет 67 гривен, а максимальная 100,5 гривен. Это на 2024 год, ведь этот налог рассчитывается в зависимости от минимальной зарплаты (от 1% до 1,5% от зарплаты), которая была актуальна в предыдущем году. Так как в 2023 году минималка составляла 6700, то соответственно и цифры таковы. А уже в следующем году платить придется больше, ведь в 2024 году минимальную зарплату повысили до 8000 гривен.