Новий пристрій буде продукувати різні запахи під час відеогри

Забудьте про тактильну віддачу і химерні контролери – новий стартап прагне здійснити “революцію” в зануренні в гру за допомогою запахів. GameScent – пристрій, що використовує ШІ та ефірні олії для надання відеоіграм запахів у реальному часі.

Нещодавно представлений GameScent викликав як інтригу, так і скептицизм. Пристрій функціонує шляхом захоплення звуку через адаптер і додаток під час гри. Потім цей звук аналізується “інноваційним штучним інтелектом” компанії, який запускає виділення відповідних запахів із шестикутного пристрою. GameScent сумісний з консолями, ПК і VR-установками і вміщує шість ароматів одночасно. У стартову лінійку входять “Перестрілка”, “Вибух”, “Ліс”, “Шторм”, “Перегонові автомобілі” і “Чисте повітря”.

Ці аромати можуть бути дуже сильними. У демонстраційному ролику на конференції Game Developers Conference GameScent було використано в парі з Far Cry 6, що наочно продемонструвало запах вибухів і гуми, яка горить, зазначають тестувальники. На щастя, двохвилинний таймер запобігає постійній нюховій атаці. Однак рекомендується розміщувати пристрій подалі від ігрової зони. Якщо м’які варіанти, як-от “Ліс”, дають приємний ефект освіжувача повітря, то чутливі до запахів люди можуть виявити, що сильніші аромати, як-от “Гоночні автомобілі”, спричиняють головний біль.

Демонстрація роботи GameScent в популярних іграх

У найближчий рік компанія планує випустити 30-40 додаткових ароматів. На запитання про використання власних ефірних олій представник компанії зізнався, що це може спрацювати, але може засмітити пристрій.