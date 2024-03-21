Коллекционеры назвали копейки, которые готовы купить за 200-300 долларов: разновидностей несколько

В Украине есть сайты, где желающие могут купить или продать разнообразные старинные товары, деньги, старые игрушки, реликвии и многие другие вещи, которые могут заинтересовать тех или иных коллекционеров. Деньги продают очень часто. Речь именно о монетах и банкнотах определенного образца. Конечно, за любую монету вам не будут платить тысячи гривен, даже если она уже давно вышла из обращения. Не все старые монеты ценны. Нужно искать отдельные экземпляры, преимущественно те, которые имеют какой-то заводской брак, или изготовленные небольшими партиями. От 5000 до 12000 гривен и больше можно заработать на украинских монетах номиналом 1, 5 или 50 копеек. Однако они должны иметь некоторые особенности.

На какие виды охотятся коллекционеры?

Пока хорошо продаются монеты номиналом 1 копейка 1992 года выпуска. Речь о разновидности 1.35 АА, за которую готовы платить от 11 000 гривен. Эту монету можно идентифицировать по следующим характеристикам:

Правый верхний лист имеет ступенчатую верхушку. Ягоды очень маленького размера.

Больше никаких особенностей, поэтому стоит действительно быть очень внимательным, чтобы не пропустить это сокровище. Выручить примерно 4000-5000 гривен можно и за монету номиналом 50 копеек, выпущенную в 1994 году. Речь о разновидности 1.1 Агм. Ее отличают по толстому гурту, небольшому отверстию в нижней части трезубца, и промежутке в виде трапеции между листком и отростком.

“В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн“, — рассказывают специалисты.

Охотно покупают и монету номиналом 1 гривна 2001 года выпуска. Речь о разновидности 1АДг. За нее готовы платить 5000 гривен. Ее можно идентифицировать благодаря гладкому гурту без надписей.

“Поскольку эта гривна редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 грамма, диаметр 26 мм“, – предупреждают специалисты.