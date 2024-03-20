Полезнее овсянки и гречки: украинцам напомнили о давно забытой крупе

Эта крупа полезнее и вкуснее привычной гречки или овсянки. Каша имеет необычный приятный вкус и давно продается в украинских супермаркетах. Вы просто проходили мимо. Речь идет об амарантовой крупе.

Готовить эту кашу можно не только сладкой, но и с мясной подливкой, грибами и в любой другой вариации, по аналогии с гречкой или пшеничной крупой.

Если вы хотите добавить разнообразия в свое привычное меню, то предлагаем попробовать кашу из амаранта с грушей и орехами. Это отличный вариант для завтрака.

Какие ингредиенты понадобятся

Для приготовления нам нужны:

60 граммов амарантовой крупы;

200 мл молока;

50 мл кокосовых сливок (можно заменить обычными сливками);

сахар по вкусу;

спелая груша хватит половинки;

молотая корица – пол чайной ложки;

10 граммов жареного фундука;

10 граммов сливочного масла.

Способ приготовления

Приготовить это блюдо достаточно легко, придерживайтесь простой инструкции:

амарант залейте молоком и доведите до кипения;

варите на среднем огне около 20 минут, периодически помешивая;

добавьте кокосовые сливки. сахар и готовьте еще 10 минут, не переставая помешивать;

тем временем порежьте грушу на маленькие кубики, посыпьте ее корицей и сахаром и перемешайте;

слегка обжарьте грушу на сливочном масле до появления легкой мягкости и золотистого цвета;

выложите кашу в тарелку, добавьте грушу и измельченный орех.

Можно подавать к столу. Приятного аппетита.

Чем полезна амарантовая крупа

Амарантовая мука в составе каши содержит уникальный антиоксидант. Он насыщает клетки кислородом и омолаживает наш организм. Большое количество белка и пищевых волокон очень полезны для желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, амарант – источник растительного белка, железа и меди, поэтому амарантовая каша не только вкусная, но и полезная.

Кстати, мука из амаранта входит в первую пятерку самых полезных видов муки и прекрасно подходит для выпечки.