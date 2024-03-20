Полезнее овсянки и гречки: украинцам напомнили о давно забытой крупе
Эта крупа полезнее и вкуснее привычной гречки или овсянки. Каша имеет необычный приятный вкус и давно продается в украинских супермаркетах. Вы просто проходили мимо. Речь идет об амарантовой крупе.
Готовить эту кашу можно не только сладкой, но и с мясной подливкой, грибами и в любой другой вариации, по аналогии с гречкой или пшеничной крупой.
Если вы хотите добавить разнообразия в свое привычное меню, то предлагаем попробовать кашу из амаранта с грушей и орехами. Это отличный вариант для завтрака.
Какие ингредиенты понадобятся
Для приготовления нам нужны:
- 60 граммов амарантовой крупы;
- 200 мл молока;
- 50 мл кокосовых сливок (можно заменить обычными сливками);
- сахар по вкусу;
- спелая груша хватит половинки;
- молотая корица – пол чайной ложки;
- 10 граммов жареного фундука;
- 10 граммов сливочного масла.
Способ приготовления
Приготовить это блюдо достаточно легко, придерживайтесь простой инструкции:
- амарант залейте молоком и доведите до кипения;
- варите на среднем огне около 20 минут, периодически помешивая;
- добавьте кокосовые сливки. сахар и готовьте еще 10 минут, не переставая помешивать;
- тем временем порежьте грушу на маленькие кубики, посыпьте ее корицей и сахаром и перемешайте;
- слегка обжарьте грушу на сливочном масле до появления легкой мягкости и золотистого цвета;
- выложите кашу в тарелку, добавьте грушу и измельченный орех.
Можно подавать к столу. Приятного аппетита.
Чем полезна амарантовая крупа
Амарантовая мука в составе каши содержит уникальный антиоксидант. Он насыщает клетки кислородом и омолаживает наш организм. Большое количество белка и пищевых волокон очень полезны для желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, амарант – источник растительного белка, железа и меди, поэтому амарантовая каша не только вкусная, но и полезная.
Кстати, мука из амаранта входит в первую пятерку самых полезных видов муки и прекрасно подходит для выпечки.
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