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Полезнее овсянки и гречки: украинцам напомнили о давно забытой крупе

20.03.2024

Эта крупа полезнее и вкуснее привычной гречки или овсянки. Каша имеет необычный приятный вкус и давно продается в украинских супермаркетах. Вы просто проходили мимо. Речь идет об амарантовой крупе.

Готовить эту кашу можно не только сладкой, но и с мясной подливкой, грибами и в любой другой вариации, по аналогии с гречкой или пшеничной крупой.

Если вы хотите добавить разнообразия в свое привычное меню, то предлагаем попробовать кашу из амаранта с грушей и орехами. Это отличный вариант для завтрака.

Какие ингредиенты понадобятся

Для приготовления нам нужны:

  • 60 граммов амарантовой крупы;
  • 200 мл молока;
  • 50 мл кокосовых сливок (можно заменить обычными сливками);
  • сахар по вкусу;
  • спелая груша хватит половинки;
  • молотая корица – пол чайной ложки;
  • 10 граммов жареного фундука;
  • 10 граммов сливочного масла.

Способ приготовления

Приготовить это блюдо достаточно легко, придерживайтесь простой инструкции:

  • амарант залейте молоком и доведите до кипения;
  • варите на среднем огне около 20 минут, периодически помешивая;
  • добавьте кокосовые сливки. сахар и готовьте еще 10 минут, не переставая помешивать;
  • тем временем порежьте грушу на маленькие кубики, посыпьте ее корицей и сахаром и перемешайте;
  • слегка обжарьте грушу на сливочном масле до появления легкой мягкости и золотистого цвета;
  • выложите кашу в тарелку, добавьте грушу и измельченный орех.

Можно подавать к столу. Приятного аппетита.

Чем полезна амарантовая крупа

Амарантовая мука в составе каши содержит уникальный антиоксидант. Он насыщает клетки кислородом и омолаживает наш организм. Большое количество белка и пищевых волокон очень полезны для желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, амарант – источник растительного белка, железа и меди, поэтому амарантовая каша не только вкусная, но и полезная.

Кстати, мука из амаранта входит в первую пятерку самых полезных видов муки и прекрасно подходит для выпечки.

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20.03.2024
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