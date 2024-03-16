В Украине появится новый вид субсидии: такого рода помощи еще никогда не было

Сейчас в Украине есть обычная субсидия, которая компенсирует людям расходы на коммунальные услуги. Также есть разные льготы и социальная помощь, например, для ВПЛ, малообеспеченных, многодетных семей и т.д. И вот, в Министерстве социальной политики заявили, что разрабатывается проект совершенно нового вида помощи. Речь идет о субсидиях на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Теперь проект должно утвердить Правительство.

“Ожидаем, что после утверждения решения Правительством уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться новым инструментом поддержки“, — пояснили в Минсоце.

Пока это пилотный проект

Этот проект будет пилотным, и ожидается, что после утверждения он будет действовать предварительно два года. Размер субсидии будет рассчитываться индивидуально, как и в принципе с обычной субсидией.

Для расчета будут принимать во внимание стоимость аренды в каждом отдельном регионе, а также количество людей, проживающих в квартире. Кроме того, будут учитывать и совокупный доход арендаторов.

Сначала эксперты будут вычислять, может ли семья самостоятельно покрывать арендную плату или какую-то ее часть.

“Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия“, – объяснили в Минсоцполитики.

Для ВПЛ готовят еще ряд нововведений

В Министерстве социальной политики заявили, что в 2024 году для переселенцев будет много изменений. В частности, появятся категории граждан, которым будут автоматически продолжать выплаты. Речь о лицах с третьей группой инвалидности, о пенсионерах, а также других уязвимых лицах.

Кроме этого, будут и те, кто наоборот может потерять выплаты. Речь о лицах, имеющих возможность работать и обеспечивать себя самостоятельно, однако почему-то этого не делают. Для начала таким лицам будет предложено зарегистрироваться в Центре занятости. Если вакансии не будут находить, выплаты будут продолжать. Потерять помощь могут и те, у кого доход на каждого члена семьи не менее 9400 гривен. Речь и об одиноких пенсионерах, получающих такую пенсию.