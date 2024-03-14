Стало известно, смогут ли украинцы и дальше оставаться в Польше: дипломат озвучил позицию польского Правительства

В Польше живет очень много украинцев, оформивших там временное убежище. Однако все чаще в сети появляется информация, что между поляками и украинцами отношения значительно ухудшились. На это повлияла и ситуация с постоянной блокировкой границ. Да и заявления со стороны украинских властей о том, что страны ЕС должны стимулировать возвращение украинцев домой, многих встревожили. Посол рассказал, какие мнения по этому поводу имеет польское правительство. Да и что в Польше в целом думают по поводу украинских беженцев.

Страна будет вести себя нейтрально

Первое, что сказал посол Польши в Украине Ярослав Гуза — это то, что поляки будут вести себя нейтрально. То есть, они не будут делать ничего для того, чтобы украинцы хотели уехать из страны, или наоборот поощрять их приезжать.

“Польша будет оставаться абсолютно нейтральной к этой проблеме. То есть ни будет поощрять, ни препятствовать. Этот вопрос будут решать сами находящиеся в Польше украинские граждане. Только им решать, возвращаться или оставаться“, — заявил Гуза.

В то же время он заявил, что польские работодатели обеспокоены тем, что сейчас украинцы больше уезжают из страны, чем приезжают.

“Я имею в виду дефицит рабочей силы. Я могу представить ситуацию, когда работодатель, например, трудоустраивая украинцев, убеждает их остаться, потому что ему будет трудно найти им замену. Но это не те вещи, на которые польские власти каким-то образом будут реагировать“, — добавил Гуза.

Пока спецзащиту и право на выплаты украинцы в Польше имеют только до июня этого года. Что будет дальше – неизвестно. Правительство вроде бы думает о том, как можно сделать так, чтобы украинцы могли планировать свою жизнь в Польше на долгосрочную перспективу. Однако с этим довольно сложно, ведь Польша не из тех стран, которые могут поощрять социальные выплаты.

“Польша не является государством, которое социально сильно обеспечивает своих граждан, то есть это не то место, где можно комфортно жить на льготы и так далее. Поэтому некоторые люди, например, по понятным причинам решают переехать из Польши в Германию, более щедрую в этом плане. Однако я убежден, что такой массовый отток украинцев — это временное решение, пока польское правительство думает о том, как это урегулировать в долгосрочной перспективе“, — отметил посол.