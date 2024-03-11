Осталось 3 месяца: пенсионеров лишат выплат, если не предоставить некоторые документы

Украинских пенсионеров могут лишить части пенсии. В Пенсионном фонде напомнили о том, что должен знать каждый украинец пенсионного возраста и что делать, чтобы этого не произошло.

Вопрос пенсионеров

Жительница Винницкой области обратилась с вопросом в ПФ. 20 марта женщине исполнилось 60 лет, по предварительным подсчетам у нее есть 33 года стажа. Она уверена, что из-за несвоевременного обращения в Пенсионный фонд можно потерять часть пенсии.

Женщина спрашивает, так ли это на самом деле, ведь она сейчас не имеет возможности подать документы в Пенсионный фонд Украины.

Что ответили в ПФУ

Там отметили, что для оформления пенсии украинцам дается ровно 90 дней, то есть три месяца со дня достижения шестидесятилетия.

Граждане Украины, которые в 2024 году собираются на пенсию, должны иметь от 31 года стажа.

Действительно, часть выплаты можно потерять, если не подготовиться к выходу на пенсию заблаговременно.

Речь идет о подаче документов на назначение выплат в ПФУ. В пенсионном фонде отмечают, что законом предусмотрено 90 дней, если возникнут проблемы с документами и человек не успевает их предоставить в указанный срок. В таком случае пенсию назначат позже.

То есть, если вам исполнилось 60 лет 20 марта, то для назначения пенсии нужно подать все документы до 20 июня.

Если по каким-то причинам вы не можете подать документы вовремя, то пенсию назначат с даты подачи заявления и та часть денег не будет выплачиваться.

Если вы подадите документы вовремя, то пенсию назначат уже с 21 марта, даже если документы будут поданы 15 июня. Если же вы подадите заявление, например, 1 августа, то выплату пенсий назначат именно с этой даты. Именно поэтому следует заранее учесть сроки подачи документов, чтобы не потерять честно заработанное.