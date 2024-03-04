Популярный мобильный оператор повысил тарифы: украинцы возмущены новыми ценами

Популярный мобильный оператор – Vodafone возмутил клиента тем, что без его согласия изменен тариф, ему предоставили пакет услуг с неактуальными услугами. Соответствующий комментарий пользователь оставил на странице мобильного оператора в Фейсбук.

Тариф вырос на 45 гривен

Клиент рассказал, что ранее у его дочери был подключен тариф стоимостью 115 гривен в месяц, в него входили минуты на звонки на номера других операторов. Однако в компании решили самовольно подключить абонента на новый тариф со стоимостью 160 гривен в месяц.

Украинец возмущен, ведь на днях оператор принял решение за него, и автоматически перенес на менее выгодный тариф с более высокой стоимостью. В рамках пакета предоставляется интернет и роуминг, но слишком мало минут на другие оператора. Клиент злится на то, что оператор сам принимает решение не давая выбора или другой альтернативы. Он спрашивает, почему сразу не навязать другой тариф за 200 гривен или больше.

Что говорят в Vodafone

Красный мобильный оператор оперативно отреагировал на комментарий пользователя. Там уверяют, что они обновили тариф для Еврозоны, поэтому сделали его более доступным и удобным для людей, которые находятся в Европе.

Теперь в рамках этого тариф будут одинаковые условия для всех стран Еврозоны.

В компании отмечают, что они понимают, что далеко не всем абонентам нужны услуги в роуминге. Однако если пользователь не планирует выезжать за границу, то ему могут помочь подобрать оптимальный тариф.

Отметим, что другой популярный мобильный оператор -— Киевстар на днях получил разрешение на использование нового кода оператора – 077. Это никоим образом не повлияет на старых пользователей, их номера будут работать без ограничений или изменений. Получить новый код можно только при покупке новой SIM-карты Киевстар.