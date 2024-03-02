Эксперты рассказали, как не получить долг при передаче показателей счетчика за электроэнергию

В начале каждого нового месяца украинцы должны представить показатели счетчиков: за воду, газ и электроэнергию. С последним показателем у многих возникает много путаницы, особенно если люди пользуются двухзонным счетчиком. Напомним, это тот, который позволяет пользоваться “ночным режимом”. То есть вся использованная ночью электроэнергия оплачивается на 50% дешевле стандартного тарифа. Представители энергокомпании Yasno рассказали, почему потребителям могут прийти большие суммы в платежках, чем они ожидали.

“Для этого процесса выделены 2 последних дня текущего месяца и первые 3 дня нового. Если передавать показания раньше чем за 2 дня до конца текущего месяца или позже первых 3 дней следующего, то начислят лишнее“, — предупредили в компании.

Показатели следует подать до 3 марта включительно

Если вы не предоставите показатели вовремя, то оператор распределительной системы начислит вам среднестатистический показатель и очень часто он не на пользу потребителя.

“Если вы заметили, что объем потребляемой электроэнергии слишком высок, обратитесь к оператору системы распределения, чтобы внести коррективы и сформировать актуальные счета. И наконец: двухзонные счетчики не передают показания автоматически, если у вас конечно не АСКОЭ (а проверить это можно у оператора системы распределения). Если не АСКОЭ, то все данные нужно передавать самостоятельно», – напомнили в Yasno.

Такое уточнение в компании сделали, потому что некоторые люди ошибочно полагают, что имея двухзонный счетчик показатели можно не передавать. Мол, они поступают в систему автоматически, но по сути все не так.

Передать показатели можно несколькими способами:

В личном кабинете на сайте своего поставщика. По телефону позвонив в колл-центр поставщика. По электронной почте.

Также для этого можно воспользоваться чат-ботами в Телеграмме, Вайбере или Мессенджере Фейсбук.