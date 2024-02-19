В Украинские обменники попали фальшивые доллары: чаще всего это один номинал

В Украине неоднократно случались случаи, когда мошенники подсовывали людям фальшивые деньги. В основном это купюры номиналом 500 и реже 200 гривен. Особенно пик обращения фальшивых денег наблюдался в начале войны, когда люди массово снимали средства с карточек и в целом очень много операций проводили именно с наличными деньгами. Сейчас фальшивые гривны тоже полностью не исчезли, а еще в придачу появилась фальшивая валюта. Аферисты научились подрабатывать доллары и евро так, что даже пытались сдавать их в обменники.

Что подделывают чаще всего?

К сожалению, чаще всего среди подделок можно встретить самую популярную купюру номиналом в 100 долларов. Среди фальшивок эта банкнота существенно преобладает. Также в Национальной полиции заявили, что встречаются и фальшивые купюры номиналом в 200 и 50 евро. И добавили, что подобное явление наблюдается именно в западных областях Украины.

“Продавали фальшивые деньги небольшими партиями непосредственно жителям региона. А также сдавали в пункты обмена валюты”, — отмечают полицейские.

В настоящее время эти аферисты задержаны, однако не исключено, что существует еще множество подобных дельцов, ожидающих доверчивых украинцев.

В НБУ тоже прокомментировали эту ситуацию

В Национальном банке Украины также прокомментировали ситуацию с ложными деньгами. Говорят, что такие деньги изымают из обращения и ни в коем случае не обменивают их на другие.

“В случае сомнений в подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты на проведение исследований Национальному банку. Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости“, — рассказали в НБУ.

Также добавили, что фальшивые деньги легко распознать, если быть немного внимательнее. Они изготовлены на более тонкой бумаге и не имеют всех нужных водяных знаков.

Что касается гривен, то чаще подделывают купюры изготовленные до 2015 года, ведь новые образцы имеют более усиленную защиту. Что касается иностранной валюты, то наоборот. Среди всех изъятых фальшивок копии новых образцов.