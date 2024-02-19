Украинским семьям будут выплачивать по 500 гривен ежемесячно: помощь предоставят независимо от дохода

Некоторые украинские семьи будут получать по 500 гривен ежемесячно.

Некоторым украинским семьям начнут выплачивать по 500 гривен в виде компенсации за коммунальные услуги. При этом выплаты будут зависеть от уровня доходов семьи, ее имущественного положения и потребленных коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

Детали

Денежную помощь смогут получать не все семьи, а только отдельные семьи, проживающие в городе. Средства будут получать семьи, в которых:

есть погибшие защитники Украины;

умершие защитники Украины;

члены семьи военнослужащих, пропавших без вести в Афганистане.

Отметим, что действующее законодательство и так предусматривает скидку на коммунальные услуги в размере 50% для семей погибших военнослужащих. Однако именно в Чернигове решили сделать дополнительную помощь для такой категории семей жителей Черниговщины. Таким образом, отныне эти семьи будут получать по 500 гривен в месяц дополнительно как компенсацию на оплату коммунальных услуг.

Чем это регламентировано

В Черниговском городском совете информируют что в соответствии со статьей 12 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” для членов семей погибших защитников и защитниц предусмотрены льготы на оплату газа, электроэнергии, отопления, квартплаты и на другие коммунальные услуги в размере 50%. А с 2024 года семьи защитников Украины будут дополнительно получать по 500 гривен из городского бюджета.

Отметим, что кроме компенсации за коммуналку, лица, которые мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины получат единовременную денежную помощь в виде двадцати тысяч гривен. Выплаты будут предоставлять всем новобранцам из бюджета города.

Отметим, что в Украине тарифы на коммуналку растут. Уже этой весной может вырасти стоимость электроэнергии. В то же время стоимость голубого топлива и тепла остается неизменной. Однако уже в ближайшее время мораторий на повышение цен могут отменить.