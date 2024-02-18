Cупермаркеты заставляют украинцев переплачивать за товары: стали известны 3 схемы, которые действуют в каждом магазине

Супермаркеты и магазины часто проводят мелкие “мошенничества” со стоимостью товаров. Причина одна – заработать как можно больше денег. Самая распространенная схема — устанавливают такие цены на товары, чтобы не отдавать клиентам всю сдачу.

Как работает самая популярная схема

“Коварство” этой схемы в том, что сам покупатель может ничего не заметить – ведь в каждом таком случае речь идет о нескольких копейках. Однако при большом наплыве клиентов для торгового заведения сумма может оказаться весьма внушительной.

Работает эта схема по принципу округления. Таким образом:

сумму, которая меньше 5 копеек “прощают” покупателю;

больше 5 копеек магазин может оставить себе.

Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя. Для примера, при цене в 9,9, 9,97. 9,98 или 9,99 гривны вы все равно должны заплатить магазину 10 гривен.

Как не переплатить в супермаркете

Чтобы не стать жертвой схемы супермаркетов, нужно помнить одно простое правило – всегда рассчитывайтесь банковской картой.

В таком случае правила округления не будут действовать. И вы оплатите точностью до копейки.

Охранники в супермаркетах нарушают права украинцев

Эксперты “Защиты прав потребителей” предупреждают, что охранники в супермаркетах и магазинах работают по найму от других компаний, а потому не являются представителями этих заведений. Соответственно, они и не имеют права заставлять покупателей платить за испорченный товар. Если охранники заставляют вас заплатить, то они грубо нарушают законодательство. Поэтому это будет основанием для вызова полиции.

При этом подчеркивается, что в подобной ситуации покупателю нужно активно доказать свою невиновность. В том числе требовать просмотра видео с камер наблюдения.

Если это не даст ожидаемого результата, эксперты настаивают вызывать полицию. Не бойтесь доказывать свою правоту, даже если это потребует немного времени.