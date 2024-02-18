Cупермаркети змушують українців переплачувати за товари: стали відомі 3 схеми, які діють в кожному магазину
Супермаркети та магазини часто проводять дрібні “шахрайства” з вартістю товарів. Причина одна — заробити якомога більше грошей. найрозповсюдженіша схема — встановлюють такі ціни на товари, щоб не віддавати клієнтам всю решту.
Як працює найпопулярніша схема
“Підступність” цієї схеми в тому, що сам покупець може нічого не помітити — адже в кожному такому випадку мова йде про кілька копійок. Однак при великому напливі клієнтів для торгового закладу сума може виявитися досить значною.
Працює ця схема за принципом округлення. Таким чином:
- суму, що менше ніж 5 копійок “пробачають” покупцю;
- більше ніж 5 копійок магазин може залишити собі.
Часто магазини спеціально встановлюють такі ціни, щоб всі округлення були не на користь покупця. Для прикладу, при ціні в 9,9, 9,97. 9,98 або 9,99 гривні ви все одно повинні заплатити магазину 10 гривень.
Як не переплатити в супермаркеті
Щоб не стати жертвою схеми супермаркетів, потрібно пам’ятати одне просте правило — завжди розраховуйтеся банківською карткою.
В такому разі правила округлення не діятимуть, і ви заплатите з точністю до копійки.
Охоронці в супермаркетах порушують права українців
Експерти “Захисту прав споживачів” попереджають, що охоронці в супермаркетах та магазинах працюють за наймом від інших компаній, а тому не є представниками цих закладів. Відповідно, вони і не мають права змушувати покупців платити за зіпсований товар. Якщо охоронці змушують вас заплатити, то вони грубо порушують законодавство. Тому це буде підставою для виклику поліції
При цьому підкреслюється зо в подібній ситуації покупцеві потрібно активно довести свою невинуватість. В тому числі вимагати перегляду відео з камер спостереження.
Якщо це не дасть очікуваного результату, експерти наполягають викликати поліцію. Не бійтеся доводити свою правоту, навіть якщо це вимагатиме трохи часу.
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