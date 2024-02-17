Часть пенсионеров лишат выплат: что нужно сделать уже сейчас для возобновления пенсии

Чтобы получать пенсионные выплаты в 2024 году лица со статусом внутренне перемещенных лиц должны до 31 марта этого года пройти идентификацию в Ощадбанке или в Пенсионном фонде Украины. Если этого не сделать, то выплату пенсий поставят на паузу.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Детали

На днях Пенсионный фонд Украины обнародовал важное сообщение. В нем говорится о том, что в случае непрохождения идентификации до 31 марта 23024 года пенсию выплачивать не будут. Средства будут накапливаться на расчетном счете пенсионера до тех пор, пока он не подтвердит личность.

После прохождения процедуры пенсия будет перечислена на счет пенсионера с месяца, в который прекратилось финансирование выплаты.

Как пенсионерам пройти идентификацию

В Пенсионном фонде Украины позаботились об удобстве всех граждан. Именно поэтому предлагается несколько способов подтверждения личности.

Лично. Для этого следует обратиться в отделение Ощадбанка или любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, который удостоверяет личность (паспорт гражданина Украины).

Через личный кабинет. На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины также можно пройти идентификацию. Пройдите авторизацию на портале с помощью квалифицированной электронной подписи “Дія. Подпись” (Дія ID), созданного с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг.

Онлайн. Подтвердить личность можно с помощью видеоконфереции. Для этого нужно подать соответствующий запрос через официальный сайт Пенсионного фонда Украины. Вам назначат время прохождения процедуры.

Относительно пенсионеров, которые находятся за рубежом, нужно обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины и получить документ, подтверждающий, что пенсионер из числа ВПЛ проживает за рубежом.

Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно отправить по почте заказным письмом или в отсканированном виде — через вебпортал Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи.