Частину пенсіонерів позбавлять виплат: що потрібно зробити вже зараз для поновлення пенсії

Щоб отримувати пенсійні виплати у 2024 році особи зі статусом внутрішньо переміщених осіб повинні до 31 березня цього року пройти ідентифікацію в Ощадбанку або в Пенсійному фонду України. Якщо цього не зробити, то виплату пенсій поставлять на паузу.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Деталі

Днями Пенсійний фонд України оприлюднив важливе повідомлення. В ньому йдеться про те, що в разі непроходження ідентифікації до 31 березня 23024 року пенсію виплачувати не будуть. Кошти накопичуватимуться на розрахунковому рахунку пенсіонера до того часу, поки він не підтвердить особу.

Після проходження процедури пенсію буде перераховано на рахунок пенсіонера з місяця, в яку припинилося фінансування виплати.

Як пенсіонерам пройти ідентифікацію

В Пенсійному фонді України подбали про зручність всіх громадян. Саме тому пропонується кілька способів підтвердження особи.

Особисто. Для цього слід звернутися у відділення Ощадбанку або будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України з документом, який посвідчує особу (паспорт громадянина України).

Через особистий кабінет. На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України також можна пройти ідентифікацію. Пройдіть авторизацію на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису “Дія. підпис” (Дія ID), створеного за допомогою мобільного додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Онлайн. Підтвердити особу можна за допомогою відеоконфереції. Для цього потрібно подати відповідний запит через офіційний сайт Пенсійного фонду України. Вам призначать час проходження процедури.

Щодо пенсіонерів. які перебувають за кордоном, потрібно звернутися в закордонну дипломатичну установу України та отримати документ, який підтверджує, що пенсіонер з числа ВПО проживає за кордоном.

Оригінал посвідчення разом із заявою можна надіслати поштою заказним листом або у відсканованому вигляді — через вебпортал Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису.