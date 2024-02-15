По 500, 1000 і більше гривень отримають українці внаслідок масштабного перерахунку пенсій: як дізнатися свою надбавку?

Першого березня в Україні відбудеться індексація. В її рамках пенсію перерахують всім пенсіонерам. Щоправда, розмір доплат у кожного буде різний. Хтось отримує 500 гривень надбавки, хтось 1000 і навіть більше. Будуть й такі, хто отримує мінімальну надбавку суму якої поки не озвучують. Як все розраховуватимуть, та чи можна наперед дізнатися, яка приблизно доплата буде саме у вас? Розповідаємо.

Індексацію проводять із застосуванням складної формули

Точно розрахувати свою доплату дуже складно, адже, по-перше, ще ніхто не знає на який відсоток проіндексують виплати. Попередньо експерти заявляють, що це буде 13%. Також для розрахунку беруть кількість стажу, а ще розмір “чистої” пенсії без різних надбавок.

Тож якщо індексація відбуватиметься дійсно в межах 13%, то доплату у розмірі 500 гривень отримають ті, в кого розрахункова пенсія становить 3847 гривень. Ті хто має приблизно 7200 гривень пенсії отримають надбавку у розмірі 900-1000 гривень.

Від 100 до 299 гривень може становити мінімальна сума на котру зросте пенсія навіть якщо після її індексації особі не виходить подібна доплата.

Ті хто отримує пенсію розміром від 5000 до 6500 гривень можуть розраховувати на надбавку приблизно 600-800 гривень.

Однак точні суми всі дізнаються вже у березні, коли пенсія разом з надбавкою поступить на рахунки пенсіонерів.

Наступне підвищення відбудеться ще у квітні

У квітні зросте мінімальна зарплата (до 8000 гривень), а також прожитковий мінімум. Як наслідок зросте й мінімальна гарантована пенсія для тих осіб, які цьогоріч мають право виходити на заслужений відпочинок. Мова про тих, хто досяг 60 років і має при цьому 31 рік стажу. Якою при цьому в них буде пенсія поки теж точно не відомо. Цифри варіюються від 2600 до 2800 гривень.