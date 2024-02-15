Погода в конце зимы еще удивит: к чему готовиться украинцам

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, к каким погодным сюрпризам следует готовиться украинцам.

Уже с 15 февраля в Украине ожидается значительное похолодание. Причина – арктический циклон, который движется с севера и северо-востока. Таким образом на определенных территориях предусматриваются ночные морозы до 15 градусов по Цельсию.

Детали

Синоптики отмечают, что на погоду повлияет поле повышенного давления, поскольку на высоте будет заходить арктический воздух.

Поэтому уже с 15 февраля ожидается значительное снижение температуры.

Ночью от 1 до 7° мороза на большей части Украины, до 10-15° мороза на востоке и северо-востоке.

Днем от 1 до 6° мороза на востоке и северо-востоке, около 0° на остальной территории.

В Киеве будут незначительные морозы ночью, около 0° днем.

Кроме того, следует ожидать того, что пойдет незначительный мокрый снег и дождь на севере и западе Украины. На востоке и юге осадков не ожидается.

Также возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. А еще, возможна гололедица, поэтому нужно быть осторожным на дороге.

Вероятно это будет последние морозные дни в этом году. Уже через две недели в Украине наступит календарная весна.

Переход на летнее время: что известно

Несмотря на дискуссии, в этом году Украина традиционно переходит на летнее время. Стрелки часов переводят на час вперед в последнее воскресенье марта. В этом году это будет последний календарный день марта – 31 числа. Такая практика не является уникальной, многие страны мира до сих пор переводят часы, ведь таким образом можно сэкономить электроэнергию.

При этом медики отмечают, что переход на летнее время негативно влияет на здоровье. Чтобы уменьшить негативное влияние, нужно заранее начинать подготовку. Именно поэтому следует раньше ложиться, чтобы постепенно привыкнуть к изменениям.