Стало известно, будет ли Украина переходить на “летнее время”: дискуссий было много

Каждый год Украина дважды переходит на зимнее, а затем на летнее время. И вот, уже в марте еще раз придется переводить стрелки часов. Но придется ли? У Правительства было множество споров на эту тему. Некоторые утверждают, что нужно отказываться от этой практики и оставить какое-то одно время, например, “зимнее”. Однако подобные изменения в соответствующий законопроект так и не внесли, поэтому время переводить будут.

Когда это произойдет?

Часы на летнее время будут переводить в последнее воскресенье марта. В этом году это 31 марта, то есть, еще и последний день месяца. Все электронные устройства будут переведены на один час автоматически, а вот владельцам обычных часов нужно будет перевести стрелки на один час вперед. “Перепрыгивание” часа происходит ночью, то есть в 03:00 часы сразу будут показывать 4:00.

Что нужно знать о “летнем” времени?

Медики говорят, что именно переход на летнее время очень стрессово воспринимается организмом. Если при переходе на зимнее время у людей появляется дополнительный час для сна, то летом все наоборот. Биоритмы организма сильно сбиваются, люди чувствуют себя уставшими и разбитыми.

“Нарушается физиологический биоритм организма. Идет изменение физиологических нормальных процессов человека. Может развиться депрессия, а это подавленное настроение, плохой сон, недосыпание, агрессивность и изменение аппетита. Люди не высыпаются, становятся менее трудоспособные и уставшие.

Кроме того, что оказывается влияние на нервную систему, происходят еще нарушения работы организма. Например, человек привык есть в одно и то же время, а с переводом часов меняется алгоритм приема пищи. Это негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, потому что если брать перевод на час вперед, то организм еще дремлет, а ему уже пытаются впихнуть какую-то пищу. Нарушается выделение всех ферментов печенью и поджелудочной, обладающих способностью превращать пищу», – говорит семейный врач Галина Перчик.

Чтобы как-то минимизировать это негативное влияние на организм, медики советуют готовить себя раньше времени. Постепенно приучать себя ежедневно ложиться спать немного раньше и соответственно утром быстрее просыпаться. Тогда переход на летнее время произойдет для вас гораздо комфортнее.