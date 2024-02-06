Тарифы на электроэнергию 2024 вырастут: стало известно когда и на сколько 

Тарифы на электроэнергию для украинцев могут повысить вдвое уже в этом году. В результате двух этапов повышения стоимость за один кВт-ч может вырасти до 5-6 гривен.

Такой прогноз озвучил эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

Чем обоснованы тарифы

Несмотря на войну летом прошлого года в Украине повысили цены на электроэнергию для населения. С тех пор в Украине действует единый тариф, который составляет 2,64 гривны с кВт-ч. Однако рыночная цена все равно выше. Соответственно, тарифы будут повышать, возможно даже вдвое.

Аналитик утверждает, что до конца 2024 года тарифы на электроэнергию вырастут до 5-6 гривен за кВт-ч. Повышать тарифы будут в два этапа:

первый – в начале-середине лета до 3,5-4 гривен за кВт-ч;

второй – осенью, вероятно, перед началом отопительного сезона до 5,5-6 гривен за кВт-час.

Пока неизвестно, будут ли повышения настолько существенными. Попенко обращает внимание, что цены на электричество колеблются. На энергорынок влияет множество факторов, поэтому в результате цены на электричество для бытовых потребителей могут быть ниже. Но в любом случае избежать повышения цен не получится.

В целом тарифы на электричество формируются с учетом трех параметров:

Стоимость генерации (атомные-, гидро- и теплоэлектростанции, импорт и так далее). Стоимость услуг оператора системы распределения, то есть облэнерго. Стоимость услуг систем передачи, то есть Укрэнерго.

По словам эксперта все компоненты будут пересмотрены. В реальности получается так, что поставщики электроэнергии могут завышать собственные расходы. Например, облэнерго могут завышать длину сетей, которые обслуживают. Поэтому некоторые цифры они могут передавать завышенные, чтобы получить большую прибыль.

По мнению Попенко, в первую очередь нужно провести полный аудит ценообразования электроэнергии. При таком условии реальная стоимость электричества для населения может составлять всего 3,5-4 гривны за кВт. А это значительная разница по сравнению с обещанными 6 гривнами.