Подорожал еще один популярный продукт: цена выросла почти в четыре раза

С начала 2024 года ежедневно меняются ценники на один или несколько продуктов. Например, недавно всех удивила красная свёкла, которая подорожала сразу на 30%. Сейчас поднялись цены на картофель. Эксперты отмечают, что то, что мы видим сейчас в супермаркетах – это совсем не финал. Цены на картофель будут расти еще как минимум 2 месяца и на какой отметке они остановятся пока неизвестно. Если же проанализировать стоимость этого овоща за последний год, то сейчас картофель стоит в четыре раза дороже, чем в это время в прошлом году.

Говорят, всему виной сезонность

Ситуацию с картофелем проанализировали директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и аналитик Клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин. Они говорят, что в первую очередь на цены влияет сезон.

“Традиционно осенью происходит скачок цен на картофель, это связано с завершением сезона и уменьшением предложения, поскольку многие домохозяйства уже успели реализовать свой урожай к началу зимы. Это приводит к увеличению спроса, что соответственно усиливает давление на цены. Стоимость на продукт будет расти и дальше по крайней мере до конца марта“, – говорит Олег Пензин.

Еще одна причина подорожания – большие затраты на обслуживание помещений для хранения овощей. Они должны быть сухими, с оптимальной температурой и для этого нередко нужно привлекать специальную технику и использовать электроэнергию. Также сюда входит оплата труда тем, кто сортирует овощи, и работает на тех складах, где они хранятся.

Добавим, что сейчас средняя цена на обычный немытый картофель в супермаркетах – 30 гривен. Помытая стоит еще дороже. В то же время снизились цены на огурцы, кое-где на 15%. Что этому предшествовало – неизвестно. Однако это явление вероятно циклично, ведь это тоже несезонный овощ, так что вскоре его цена может вернуться к предыдущей, если не станет еще выше.