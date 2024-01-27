Дракон будет жесток к пяти знакам зодиака: названы главные несчастливцы 2024 года

Уже 10 февраля по китайскому календарю наступает год Дракона. Для некоторых знаков Зодиака этот мифический зверь или существо будет очень даже добрым. А вот некоторых представителей зодиакального круга очень даже недолюбливает. Астрологи предупреждают пять знаков о ряде проблем, с которыми им придется сталкиваться в течение всего года.

Собака

Согласно китайскому гороскопу, Дракон и Собака — это два совершенно несовместимых знака. У них нет никаких общих ценностей и точек соприкосновения. Драконы авантюрные, безудержные, любят рисковать и мало чего боятся. Собаки с точностью до наоборот – спокойны и долго взвешивают каждый поступок. В течение года Собакам постоянно придется делать сложный выбор, и это будет всегда сопровождаться сильным стрессом.

Дракон

Парадокс, но люди, считающие, что это прямо их год сильно в нем могут разочароваться. Все потому, что 2024 год станет для них годом кардинальных изменений и трансформаций. К сожалению, большинство из них будут болезненными в моральном плане. А некоторые и не совсем удачными. К концу года вы можете чувствовать себя как выжатый лимон.

Бык

Больше проблем будут иметь люди, которые родились в 1973 году. Они то и дело будут сталкиваться с рядом проблем, препятствий и крахом мечтаний и надежд. Несмотря на все проблемы с которыми вы столкнетесь, из них можно будет получить и что-то хорошее. А именно – большое личное развитие. Конечно, если вы проявите максимальную мудрость и проявите силу воли.

Коза

Нервозность, раздражение и многие другие подобные эмоции будут испытывать Козы большую часть года. Все это заставит вас совершать импульсивные поступки, которые абсолютно ничем хорошим не закончатся. Не ждите большого прогресса в карьере. Пока ваша задача не потерять то, чего вы уже достигли.

Кролик

Первая половина года пройдет довольно спокойно и стабильно, а вот все “веселье” начнется ближе к осени. Проблемы будут накапливаться, как снежный ком. Они будут преследовать вас в работе и личной жизни. В конце концов, постоянный стресс негативно повлияет и на ваше самочувствие. Старайтесь не концентрироваться на плохом. Это только неудачный период, который рано или поздно завершится.