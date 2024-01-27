Международные организации выплатят украинцам по 10 800 гривен на семью: как получить?

Только недавно в средствах массовой информации активно распространяли новость о том, что ООН и ЮНИСЕФ выплачивают украинцам денежную помощь. Тогда речь шла о переселенцах и людях живущих в прифронтовых регионах. Сейчас снова появилась информация о новом виде помощи. В этот раз выплаты могут получить украинцы из любой области, а финансирует проект организация ACTED. Это французская гуманитарная организация, которая помогает украинцам с начала войны.

Что известно о выплате?

Пока известно, что организация готова выплатить 10 800 гривен на одну семью из трех человек, или 3600 гривен на человека. Деньги поступят на счет сразу, как только будет одобрена заявка претендующего на выплату. В программе принимают участие: Черновицкая, Черниговская, Черкасская, Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Запорожская, Закарпатская и Винницкая области. Однако подавать заявку могут не все без исключения граждане Украины, а представители следующих категорий:

Внутри перемещенные лица, имеющие документы, подтверждающие их статус. Семьи, пострадавшие от войны, например, их дом повредила ракета, или это люди, живущие в прифронтовых регионах. Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях.

Об этой выплате сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Собственно, на ресурсе данного Министерства и можно найти более подробную информацию о том, как подать заявку.

Некоторым ВПЛ прекратят начислять выплаты

В то же время, некоторые ВПЛ с февраля уже не будут получать ежемесячную помощь от государства. Это семьи, которые приобрели движимое или недвижимое имущество стоимостью более 100 000 гривен (на собственные средства). Это лица, которые находятся за границей дольше 30 дней без веских причин. Также это люди, содержащиеся в тюрьмах за колаборанство.