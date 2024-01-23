Названы знаки, которым год Дракона принесет много потрясающих перемен

2024 год проходит под знаком Дракона. Правда, полноценно он начнется аж 10 февраля, именно тогда начинается новый год по китайскому календарю. Астрологи уже изучили особенности этого мифического животного и рассказали, как оно будет влиять на те или иные знаки Зодиака. Оказывается, есть пять знаков, которых можно считать настоящими везунчиками. Для них этот год будет переломным.

Свинья

Люди, которые родились под этим знаком, получат в этом году больше всего благ. Дракон подарит им все, о чем они давно мечтали. Ваше трудолюбие принесет незаурядные плоды. Также ожидайте множество новых возможностей, которые перед вами откроются. Если же в феврале или марте почувствуете подавленное настроение – это сигнал о том, что вам нужно немного отдохнуть. Совсем скоро это состояние пройдет и вы сможете заново “расправить крылья”.

Обезьяна

Дракон и Обезьяна имеют больше всего общих черт, поэтому для Обезьяны Дракон станет настоящим покровителем, который принесет немало удачи. Вас ждет очень много изменений. Некоторые будут очень серьезными и, возможно, будут вызывать у вас испуг, однако не стоит бояться. Вы со всем справитесь, даже если придется решать какие-нибудь проблемы.

Крыса

В этом году вам одинаково будет выпадать как удача, так и моментами невезение. Будет своеобразный баланс, который вам удастся грамотно обыграть. Чтобы отойти от проблем, придется привлечь незаурядную хитрость и смекалку. Астрологи советуют осторожно управлять финансами и не делать рискованные инвестиции. Также вы будете иметь возможность поехать на отдых. Воспользуйтесь ею, ведь это то, что вам нужно.

Коза

Хорошим год окажется и для Коз. У них будет много сложных трансформаций, которые изменят их жизнь к лучшему. К примеру, есть реальный шанс изменить сферу деятельности или превратить свое хобби в заработок, причем немалый. 2024 будет требовать от вас принятия сложных решений. Моментами вам будет страшно, однако именно эти решения приведут вас к той жизни, о которой вы мечтали.

Петух

Для вас этот год пройдет в рабочих встречах, деловых знакомствах и выгодных партнерствах. Они будут играть немалую роль в вашем развитии и личном росте. Вы существенно улучшите свое материальное положение и в общем-то заложите незаурядный фундамент на успешное будущее. Единственное с чем придется смириться с отсутствием изменений в личной жизни.