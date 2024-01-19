Это будет фантастический год: названы три знака, которым еще никогда так не везло

2024 год – это год Зеленого Деревянного Дракона. Он символизирует силу, мудрость и положительную энергию. Особенно все это на себе ощутят люди, родившиеся под одним из трех знаков по китайскому гороскопу. Речь о счастливчиках, родившихся в год Свиньи, Обезьяны и Крысы.

Свинья

Это люди, родившиеся в 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 годах. Согласно китайскому гороскопу Свинья – это двенадцатый и последний знак. Дракон будет очень добр к этому знаку. Этим людям будет невероятно везти во всех сферах жизни. Особо следует отметить финансовую отрасль. Деньги буквально будут липнуть к вам. Это благодаря вашим талантам и трудолюбию, которые вы максимально раскроете именно в этом году. Готовьтесь и к приятным переменам в личной жизни. По крайней мере, если вы все еще одиноки.

Обезьяна

Это люди, родившиеся в 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 годах. Они обладают сильной позицией в китайском гороскопе, а еще известны своей смекалкой, большой интуицией и хитростью. Это личности, которые найдут выход из любой ситуации и останутся в выигрышном положении. Дракон дружит с Обезьяной и будет способствовать ее успешному развитию во всех сферах. Не бойтесь начинать новые дела, совершать серьезные покупки или инвестиции. Все это будет иметь хороший результат. Также готовьтесь к тому, что наконец-то начнут осуществляться ваши мечты. Их время пришло.

Крыса

Это люди, родившиеся в 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 годах. Этот знак идет первым в китайском гороскопе и по стечению обстоятельств в год Дракона он будет первым абсолютно во всем. Вы будете иметь множество возможностей, открывать для себя новые горизонты, и пожинать плоды плодотворного труда. Весьма повезет и в любовных делах. Семейные Крысы заживут в гармонии. А одинокие наконец-то познакомятся с очень интересными и близкими по духу людьми.