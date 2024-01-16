На них свалятся большие деньги: названы пять счастливчиков по китайскому гороскопу

2024 год Дракона и он будет достаточно продуктивным для некоторых представителей китайского гороскопа. В частности, эксперты прогнозируют большое богатство сразу пяти знакам. Говорят, что эти деньги будут неожиданными и буквально свалятся им на голову.

Крыса

Оказывается, Дракон дружит с Крысой, ну, по крайней мере, обещает последней, что для нее год будет успешным в финансовом плане. Астрологи говорят, что в этом году будет много сюрпризов. Не стоит с сарказмом относиться к лотерее, ведь вы с большой вероятностью можете выиграть. Чтобы прийти к финансовой независимости не столь легким путем, эксперты советуют не делать импульсивных покупок и решений. Однако и не сторониться рискованных проектов. Вам понадобится вся ваша логика и интуиция, чтобы стать победителем.

Обезьяна

Год будет спокойным, насыщенным и стабильным. Вы можете реализовать большинство своих материальных планов. Все благодаря вашей решимости и большому трудолюбию. Астрологи говорят, что вам не следует сдерживать собственные амбиции. Если вы хотите начать новое дело, начать монетизировать хобби или сделать рискованную инвестицию — не бойтесь. Все получится.

Кролик

Период экономии для вас истек. Наконец-то вы заживете так, как давно об этом мечтали. Ни в чем себе не отказывайте. Все благодаря очень выгодным проектам, которые вам предложат. Возможно, это будет новая работа или новая должность. Главное не жалейте собственного времени и усилий – они обязательно окупятся.

Дракон

Это ваш год и вы почувствуете это по полной. Уже с первых недель этого года вы начнете притягивать к себе деньги как магнитом. Удача будет сопровождать вас во всех начинаниях. Вы будете получать больше денег на основной работе, также найдете множество дополнительных источников дохода. Наслаждайтесь! Это время о котором вы давно мечтали.

Змея

Вам астрологи также прогнозируют большое процветание и удачу в финансовых вопросах. Особенно повезет тем, кто работает в творческих областях деятельности. Ваши хобби, работа, увлечения будут высоко оценены другими. Вам предложат много выгодного сотрудничества. И что интереснее всего вы будете чувствовать большую энергию и мотивацию заниматься этим всем и расти еще больше.