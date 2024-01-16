В Украине будут массовые увольнения бюджетников: также им будут по-новому начислять зарплату

С 1 января в Украине началось много изменений. Коснулись они и госслужащих. В частности, теперь их зарплата будет рассчитываться по-другому, а еще будут закрыты примерно 20 тысяч вакансий, которые годами висят и на эти должности никого не берут. Все эти действия должны помочь государству сэкономить большую сумму средств, которая пошла бы на оборонную сферу. Речь о 8 миллиардах гривен, что действительно не маленькая сумма, особенно сейчас в условиях войны, когда бюджетные средства постоянно в дефиците.

О новой системе объяснили в Кабинете Министров

О том, как все будет происходить и зачем рассказали в эфире национального телемарафона. Спикером выступил министр Олег Немчинов.

“В Украине до сокращения этих условных почти 20 тыс., по данным за третий квартал 2023 года, было около 32-33 тыс. вакансий. Зачем они держались в органах? Чтобы держать фонд, которым компенсировать мизерные зарплаты. И всегда считалось, что в нас раздутые штаты. Никто не пытается сравнить штат министерства в Украине со штатом министерства в рядовой стране ЕС и удивиться, насколько у нас маленькие штаты”, – отметил Немчинов.

Однако, несмотря на то, министр считает, что потребность в квалифицированных госслужащих все же существует.

“Когда годами не заполняются вакансии, чтобы иметь фонд оплаты труда, чтобы платить минималку людям… Они висят годами. Сейчас, когда структура оплаты труда изменится и будет достойный должностной оклад, зависящий от исполнения обязанностей, уже не будет нужды в т.ч. в раздутых штатах“, – объяснил министр.

Новый законопроект о системе оплаты труда еще не принят, однако сейчас делается все, чтобы он был реализован и утвержден уже в этом году.

Известно, что будут серьезные ограничения различных надбавок, ведь иногда размер премии или надбавки на 300% превышают оклад работника и это максимально не правильно. Теперь, например, за выслугу лет будет прибавка не более 30%.

Напоследок Немчинов добавил, что с 15 января для госслужащих работает горячая линия 0800505442, где они могут узнать, что будет с их зарплатами и должностями после всех этих изменений.