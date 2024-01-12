Украинцы получат в среднем по 7000 гривен пенсии: новая информация от ПФУ

С января 2024 года пенсии в Украине должны измениться. В первую очередь будет перечислена максимальная и минимальная выплаты, а также надбавка за сверхурочный стаж. Минимальная пенсия должна вырасти на 260 гривен, а максимальная на 2600 соответственно. В то время как средняя пенсия в зависимости от региона будет колебаться в пределах 4000-7000 гривен. В Пенсионном Фонде Украины показали свежую статистику, где указано жители какой области получают самые высокие пенсионные выплаты.

В общей сложности средняя пенсия по Украине 5 385 гривен

Согласно обновленной статистике от ПФУ самые высокие пенсии получают киевляне. В столице средняя пенсия составляет 7248 гривен. А вот второе место стало неожиданностью для многих. Оказывается на втором месте Ровенская область, где средняя пенсия 6790 гривен. Замыкает тройку лидеров Донецкая с пенсией в 6622 гривны. Если в общем оценивать статистику, то самые высокие пенсии в восточных и центральных областях, а вот самые низкие в западных регионах. Во всех без исключения областях на западе средняя пенсия меньше 5000 гривен. Самая низкая она в Тернопольской области – 4070 гривен.

В этом году пенсия будет расти еще несколько раз

На еще одно повышение пенсионерам стоит надеяться в марте, когда состоится ежегодная индексация, а также в апреле, когда еще раз повысят минимальную зарплату (с 7000 до 8000 гривен). Также возрастет минимальный прожиточный минимум и, как следствие, вместе с ним и пенсия. В частности, больше на 300 гривен смогут получать лица, которые в этом году выходят на заслуженный отдых, выполнив при этом все необходимые условия, то есть имея 60 лет и минимум 31 год стажа (для женщин) и 36 лет для мужчин.

Следует отметить, что в рамках Пенсионной реформы требования к стажу будут расти ежегодно (на один год) вплоть до 2028 года включительно.