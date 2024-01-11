За что владельцы квартир все чаще имеют проблемы с судом и получают большие штрафы?

В Украине львиная доля владельцев недвижимости должна платить за нее налог. Речь о “лишних” квадратных метрах, подлежащих налогообложению. Если это квартира, то лишнее все, что больше 60 м2, а если дом, то все что больше 120 м2. Этот налог нужно платить ежегодно примерно до середины лета, а рассчитывается он за прошлый год, учитывая, какой в том году была минимальная зарплата. Однако есть люди, которые решают не платить налог, или просто не получили вовремя платежку, или она им не пришла вовсе. Тогда ими начинают интересоваться соответствующие органы. Дело доходит до суда, налоговой и исполнительной службы.

Людей заставляют платить штрафы

Если вы не заплатили вовремя этот налог или не платили его вовсе, то на вас могут завести дело в суде, где обязать вас уплатить штраф.

Для примера подобная ситуация случилась в Черновцах, где мужчине пришло распоряжение из суда, согласно которому он вынужден заплатить налоговой более 23 тысяч гривен. Мол, это потому, что он не заплатил вовремя налог, и впоследствии когда долг начал накапливаться просто его игнорировал.

Сейчас, когда налоговая имеет соответствующее решение суда, она может обратиться в исполнительную службу и потребовать блокирования счетов должника. В 90% случаев так и поступают. Счета впоследствии разблокируют, когда долг будет возвращен.

Можно ли обжаловать решение суда?

Такое, возможно, и подобные ситуации тоже случались. Например, недавно в Полтавской области суд встал на сторону должника, которому пришел штраф на сумму 18 900 гривен за то, что он не платил налог за телятник, площадь которого 632,9 квадрата.

“Налог могут не платить украинцы, недвижимость которых находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий. Если сомневаетесь, нужно ли платить, если не пришла квитанция, обратитесь в налоговую по месту своей регистрации и сможете получить более подробную консультацию“, – рассказывают представители Налоговой службы.