Львиная доля украинцев могут оформить 100 000 гривен государственной помощи: что известно о выплате?

Государство продолжает поддерживать украинцев, желающих открыть или расширить собственное дело. Однако сейчас речь не о грантовых средствах, а о беспроцентных кредитах, сроком на три года, которые потом возможно даже не придется отдавать. Пока такой кредит, на сумму 100 000 гривен может оформить любое трудоспособное лицо, являющееся членом малообеспеченной семьи.

Что известно о помощи?

Эту выплату можно оформить только один раз и отдать ее нужно через три года одной суммой в течение 30 календарных дней. Деньги выдают безналично и потратить их можно на оборудование или материалы для бизнеса. Возвращать деньги можно и другими способами, например, заранее или частями, если лицу так удобно. Однако способ возврата средств следует предварительно согласовать с центром занятости.

Также возвращать можно не всю сумму, а ту что останется без учета уплаченных налогов и сборов. Если же бизнес будет хорошо развиваться, будет приносить высокий доход и соответственно высокие налоги, то кредит можно совсем не возвращать. К примеру, если за три года сумма уплаченных налогов превышает 100 000 гривен.

Также кредит не нужно возвращать, если предприниматель смог официально трудоустроить хотя бы двух человек из малообеспеченных семей сроком минимум на два года.

Чтобы получить кредит, нужно предоставить следующие документы:

Заявление заполненное по образцу. Бизнес-план, где расписать, что вы будете покупать за вырученные средства и что в перспективе вам они могут принести. Справку о несудимости.

Также нужно подать заявку на подтверждение информации о наличии или отсутствии обременений на движимое и недвижимое имущество.

Все документы нужно подавать в Центр занятости, который в свою очередь передаст его в нужные инстанции, где и примут решение о том предоставлять вам кредит, или нет.

Если решение положительное, лицо должно оформить ФЛП и уже тогда получит выплату.